PHOTOS - Invasion de moustiques au Grau-du-Roi après les pluies de la mi-août

Les moustiques ont envahi le Gard depuis les épisodes de pluie et d'orage de la mi-août. Notamment au Grau-du-Roi où les riverains et les derniers vacanciers se font énormément piquer. L'EID du Gard (l'Entente interdépartementale pour la démoustication) demande de la patience.

"On ne peut pas rester dehors plus de cinq minutes sans avoir une dizaine de piqûres de moustique" déplore Magali André. Cette femme de 48 ans habite au Grau-du-Roi depuis 13 ans et n'a jamais vu ça : "on se fait envahir." Cette invasion fait suite aux épisodes de pluie et d'orage de la mi-août. Cela a favorisé l'éclosion des œufs et la transformation des larves en moustiques adultes.

Même si Magali André se protège avec du spray et des spirales anti-moustiques, rien n'y fait, les insectes volants l'envahissent. "Je sors mon chien trois fois par jour. Je me fais piquer à chaque fois. Donc là on se demande combien de temps on va continuer à servir de repas avant que les autorités fassent le nécessaire."

Magali André et son chien sont envahis par les moustiques à chaque sortie au Grau-du-Roi. - Magali André

"En cinq minutes, on s'est fait attaquer par une vingtaine de moustiques" - Nathalie Roumestan, en vacances au Grau-du-Roi

Les vacanciers aussi se plaignent de cette invasion de moustiques. Comme Nathalie Roumestan. Elle passe son mois d'août dans sa maison secondaire à Port Camargue au Grau-du-Roi. Lors d'un repas en terrasse avec sa famille cette semaine, elle a été envahie par les insectes : "en cinq minutes, on s'est fait attaquer par une vingtaine de moustiques. Impossible de les faire partir. On est vite rentré à l'intérieur. Quand on a allumé la lumière, il y en avait une cinquantaine sur un plafond d'une vingtaine de mètres de carré."

Riverains et touristes se font piquer par les moustiques dès qu'ils sortent au Grau-du-Roi. - Magali André

Et même sur la plage : "il y en a pas beaucoup mais dès qu'on met de la crème solaire, les moustiques viennent. Il y avait même un petit sur le sable, piqué au visage. Il avait tellement de boutons dans le dos qu'une dame s'est approchée de sa grand-mère pour lui demander s'il n'avait pas la rubéole."

Pas d'opération de démoustication de prévue

Réponse de l'EID du Gard (l'Entente interdépartementale pour la démoustication) : protégez-vous et soyez patients ! La dernière démoustication a eu lieu début juillet dans le Gard mais c'était une opération exceptionnelle. L'EID du Gard explique qu'il ne va pas y en avoir de nouvelle. D'ici une dizaine de jours, le nombre de moustiques devrait baisser naturellement.