PHOTOS : Jean Castex, Premier ministre, en visite dans le Gard

Quatre ministres dans le Gard. Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné des trois ministres déléguées à la ville, au logement et à la citoyenneté. Une visite à Alès puis à Nîmes pour vérifier sur place comment sont mises en musique les décisions nationales prises il y a quelques mois.

A Alès, Jean Castex a visité la médiathéque entièrement refaite avec les fonds de l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain. A Nîmes, quartier Pissevin, il a rencontré les enfants "ambassadeurs de la citoyenneté", projet de la cité éducative créée officiellement il y a 3 mois sur les quartiers de Pissevin et de Valdegour. Il s'est aussi intéressé au projet de rénovation des co-propriétés privées profondément dégradées avant de terminer sa visite à l'Hôtel de police de Nîmes pour parler du lien police-population.

Le Premier ministre a commencé sa visite nîmoise en rencontrant les enfants "ambassadeurs de la citoyenneté" Copier

Les copropriétés dégradées sont un problème épineux quartier Pissevin à Nîmes. Wagner bien sûr, mais aussi Soleil Levant. En tout, de 10 à 12 copropriétés dans un état déplorable. Elles pourraient faire l'objet d'une opération ORCOD-IN (Opération de Recyclage des COpropriétés Dégradées-Intérêt National). Les formalités sont compliquées, mais Jean Castex s'est engagé à faire ce qu'il fallait, et à trancher vite, si les élus nîmois présentaient un projet ambitieux. La balle est dans votre camp leur a-t-il dit en substance.

Jean Castex s'engage à agir pour rénover les copropriétés privées fortement dégradées du quartier Pissevin à Nîmes Copier

Lors de leur rencontre avec le Premier ministre, si de nombreux habitants de Pissevin lui ont dit merci pour cette visite, ils lui ont aussi demandé d'être curieux des personnes qui vivent ici, d'investir sur elles, et qu'elles sauraient le lui rendre. Et en attendant, ces habitants s'organisent. C'est le cas des femmes de l'association AMAOS (association pour la médiation et l'aide à l'orientation scolaire). Sous l'impulsion de Soumya Zidi, directrice d'AMAOS, ces femmes mettent sur pied une coopérative pour vendre leurs produits : sacs, linges brodés, tapis, poufs. Une coopérative qui devrait voir le jour en juin 2021.

Bientôt une coopérative fondée par des habitantes de Pissevin, une coopérative pour l'autonomisation des femmes Copier

Jean Castex au milieu des jeunes '"ambassadeurs de la citoyenneté" à Pissevin © Radio France - Philippe Thomain

Soumya Zidi, présidente de l'association AMAOS, entre deux habitantes de Pissevin devant leur production © Radio France - Philippe Thomain