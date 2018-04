Belfort, France

Ce mardi, dans le Nord Franche Comté, le trafic est très perturbé en raison de la grève qui commence contre la réforme de la SNCF. Il n'y a pas de TER mais des bus sur les lignes Belfort-Vesoul et Belfort-Epinal, un TER sur 10 entre Belfort et Besançon et pour les grandes lignes ce n'est guère mieux: 1 TGV sur 7 et 1 Intercité sur 5. Du coup, la gare TGV de Meroux était quasi vide et celle de Belfort-centre également.

Quasiment aucun voyageur en gare de Belfort-ville © Radio France - Emilie Pou

La gare TGV de Meroux vide également © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le tableau en gare de Belfort-ville affiche les bus de substitution © Radio France - Emilie Pou

Un bus de substitution vers Vesoul © Radio France - Emilie Pou