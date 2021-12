PHOTOS - Journée internationale des migrants : environ 150 personnes manifestent à Bayonne

"Mon pays c'est solidarité", "liberté de circulation, des papiers, pas de répression" c'est avec ces slogans qu'environ 150 personnes ont battu le pavé ce samedi après-midi à Bayonne depuis le centre Pausa rive droite, jusqu'à la sous-préfecture. Pour la journée internationale des migrants, plusieurs associations dont Etorkinekin, Diakité, Les Bascos et la Cimade, avaient lancé un appel à manifester, alors que sept personnes migrantes sont mortes depuis le début de l'année en tentant de traverser la frontière.

"Je suis là pour représenter mes amis, on est là mais ce n'est pas facile, témoigne un jeune migrant arrivé de Guinée-Conakry et suivi par l'association Etorkinekin et Diakité. Moi je suis arrivé au Pays Basque en 2019, on est venu ici pour s'en sortir, on a besoin de soutien pour avancer. Je peux dire merci au Pays Basque qui est un endroit où on accueille bien."

Des personnes de tout âge, et de tout le Pays Basque sont venues manifester. © Radio France - Mélanie Juvé

"Le contexte s'aggrave en période électorale"

"Les morts et les décès qu'il y a eu récemment ça me touche", témoigne Emaize. Cette jeune femme de 18 ans habite au Boucau, originaire d'Haïti elle est arrivée à l'âge de trois ans au Pays Basque. Beaucoup de jeunes étaient présents à la manifestation.

Emaize a 18 ans, et se dit très touchée par les décès de personnes migrantes au Pays Basque ces derniers mois. © Radio France - Mélanie Juvé

Tout le monde a bien compris qu'on est devenu une route migratoire, on demande qu'ils aient des droits reconnus : à la santé, au logement, au travail — Lucie de l'association Diakité.

"Le contexte s'aggrave en cette période électorale, dit de son côté Fantxoa, c'est important de dire qu'ils ont le droit de passer les frontières, de chercher une vie digne. Plus on accentue les contrôles de police plus on fait prendre de risques aux migrants, plus on va provoquer de morts sans régler le problème. La seule solution, c'est de les accueillir dignement."

Les associations réclament entre autres la fermeture des centres de rétention administrative, la fin des contrôles au faciès, l'abrogation de la loi séparatisme et la régularisation des sans papiers.

"Ongi Etorri", bienvenue, écrit sur une pancarte lors de la manifestation. © Radio France - Mélanie Juvé

Le cortège est passé devant la mairie puis la sous-préfecture de Bayonne. © Radio France - Mélanie Juvé

Une Hendayaise passe la nuit en garde à vue pour avoir aidé des migrants

Sur notre antenne, le maire de Bayonne et président de la CAPB Jean-René Etchegaray a dénoncé ce vendredi le sort d'une Hendayaise qui a passé 20 heures en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi pour avoir aidé des migrants "épuisés" qui venaient de passer la frontière à Biriatou.

Selon les associations, elle les a transporté en voiture pour les amener à un arrêt de bus, avant d'être arrêtée par les forces de l'ordre. Cette femme a été relâchée sans poursuites mais les forces de l'ordre cherchaient à savoir si elle avait demandé de l'argent contre son aide, indiquent les associations qui se sont émues de cet évènement.