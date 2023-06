PHOTOS - Journée spéciale Tour de France pour les collégiens à Lezoux, dans le Puy-de-Dôme

A 24 jours du passage de la neuvième étape du Tour de France au sommet du Puy-de-Dôme, les collèges du département célèbrent l'évènement ! Ce jeudi 15 juin, le conseil départemental appelait à une journée dédiée. A Lezoux, au Collège George Onslow, l'évènement a été fêté à table, mais pas seulement.

La Grande Boucle dans l'assiette

On se met en jambes, et en appétit ! Ce jeudi tous les collèges du département étaient invités à imaginer un menu sur le thème de la Grande Boucle, le plus local et de saison possible. Dans l'idée, il fallait créer un menu aux couleurs des quatre maillots du Tour. Au Collège George Onslow, le chef a décidé de parcourir les étapes du Tour, dans son menu.

Bon appétit ! © Radio France - Sophie Allemand

On commence avec une entrée du Pays Basque, comme le Tour ! © Radio France - Sophie Allemand

Chez nous, le Tour de France fera aussi étape à Clermont le 10 juillet, Issoire le 11 et Moulins le 12. Avec un jour de repos, il y aura donc quatre jours dans notre région ! L'arrivée est prévue le dimanche 23 juillet sur les Champs Elysées à Paris.

Un cycliste pro à la rencontre des jeunes

Pour cette journée spéciale grande Boucle, certains collégiens sont venus à vélo avec leur maillot à pois.

Autre évènement de la journée, le coureur professionnel Romain Combaud de l'équipe DSM est allé rencontrer les jeunes. Il a apprécié leur engouement : "ca prouve que les jeunes s'intéressent au vélo. Le Tour de France permet de faire mieux connaître ce sport. C'est bien de faire une petite pub, si ca peut les mettre au vélo, c'est encore mieux!"

