PHOTOS - L'acte 13 des Gilets jaunes à Bordeaux

Bordeaux, France

Entre 4.000 et 5.000 manifestants ont défilé ce samedi à Bordeaux pour l'acte 13 des gilets jaunes. La mobilisation reste forte en Gironde, avec un nombre de participants équivalent à samedi dernier. Le défilé, au pas de charge, s'est élancé à 15 heures de la place de la Bourse et a parcouru les artères principales du centre-ville pendant deux heures.

18 interpellations, 2 voitures incendiées

Des heurts ont éclaté entre quelques centaines de gilets jaunes, accompagnés de casseurs, et les forces de l'ordre en fin de journée, place Pey Berland et place de La Victoire. Un scénario "habituel", qui a fait quelques dégâts. Selon le bilan communiqué par la préfecture de Gironde, 8 gendarmes mobiles et 4 CRS ont été blessés par des jets de projectiles. 18 personnes ont été interpellées. Plusieurs vitrines ont été brisées, notamment sur le cours Pasteur, des tags ont été laissées sur les murs et deux voitures ont été incendiées près de l'hôtel de ville.

La tête de cortège s'engage, au son de la batucada, sur le cours Victor Hugo. © Radio France - Stéphane Hiscock

Place de la Bourse, lieu habituel de rendez-vous en début d'après-midi, ce buraliste l'affirme : "commerçant et gilet jaune, c'est possible." © Radio France - Stéphane Hiscock

Plus de peur que de mal pour ce véhicule de gendarmerie, chahuté par des manifestants pendant 10 minutes. © Radio France - Stéphane Hiscock

Le président de la République et son ministre de l'Intérieur ont été la cible de nombreux slogans. © Radio France - Stéphane Hiscock

Les premiers heurts éclatent place Pey-Berland aux environs de 17h. © Radio France - Stéphane Hiscock

Un "street medic", secouriste bénévole sur la manifestation, s'occupe d'un homme touché par du gaz lacrymogène. © Radio France - Stéphane Hiscock

La place Pey-Berland a été évacuée en quelques minutes par les forces de l'ordre. © Radio France - Stéphane Hiscock