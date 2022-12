PHOTOS - L'association Bises de Clowns, dans le Var, a besoin de dons pour redonner le sourire aux malades

Les clowns ont besoin de soutien pour redonner le sourire aux enfants malades ou aux résidents d'Ehpad. L'association Bises de Clown , dans le Var, reprend peu à peu les visites. Mais après une période marquée par la crise sanitaire, elle a besoin de soutien pour reprendre son activité : des dons ou des volontaires pour rejoindre l'association.

Faire entrer le rire là où l'humain a disparu

Créée il y a 15 ans, cette association se bat pour faire entrer de la joie de vivre dans les hôpitaux et les maisons de retraite. "Les clowns, lorsqu'ils entrent dans un secteur de soin, apportent du sourire, de la joie, et surtout de l'humain, raconte le docteur Philippe Greillier, président de l'association Bises de Clowns. L'humain est quelque chose qui disparait progressivement de ces secteurs, à cause du manque de personnels et de moyens."

L’association a été créée en 2007 pour intervenir en milieu hospitalier et aller à la rencontre de publics fragilisés - Thierry Pellestor

Pendant la crise sanitaire, les bénévoles n'ont pas pu rentrer dans les hôpitaux pour des raisons sanitaires. Mais aujourd'hui, l'activité reprend et l'association a besoin d'aide. Le président appelle tous ceux qui le veulent à rejoindre l'association ou à faire des dons. "Depuis 2015, les clowns sont des salariés, explique Philippe Greillier. Des intermittents du spectacle qu'il faut rémunérer et l'association vit de dons et de subventions. J'ai besoin d'aide publique et personnelle."

Une soirée caritative au théâtre

Le clown hospitalier ne suit pas du tout la même formation qu'un clown de spectacle. "Nous faisons partie d'une fédération nationale, il y a des règles à respecter. Le travail est personnalisé, il se fait en collaboration avec l'équipe soignante." Ainsi, les soignants indiquent à l'association quel enfant malade ou quelle personne âgée a le plus besoin d'une visite.

Les clowns interviennent également dans les maisons de retraite - Thierry Pellestor

Ce jeudi 8 décembre, une soirée caritative est organisée à Toulon, à 20h30 au Café Théâtre de la Porte d'Italie . L'entrée est gratuite pour cette réunion sous forme de spectacle de 45 minutes. Un temps pour expliquer au public leur métier et la formation spéciale suivie par le clown hospitalier. Sur place, les intéressés pourront profiter d'un apéritif, faire des dons, et rejoindre l'association. Réservation par SMS au 06 28 78 18 37.