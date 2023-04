Environ 150 personnes se sont retrouvées place Fourneyron, à Saint-Étienne ce dimanche 9 avril, avant de défiler pour le "carnaval de l'inutile", manifestation déclinée par le passé notamment contre le projet d'A45.

Cette fois, même si les militants anti-armement ont pris la parole, c'est notamment Gaël Perdriau qui a le plus inspiré les manifestants, après sa mise en examen dans l'affaire de chantage présumé visant son ancien adjoint Gilles Artigues.

La manifestation à son arrivée place de l'Hôtel-de-Ville. © Radio France

Une effigie faite de papiers mâchés sur une rouleau de fil barbelé. "Des couches de papiers, comme toute cette succession de déclarations, de mots creux, commente un des animateurs du défilé. Il est droit comme un i, avec mais il vacille, c'est une métaphore de son mandat". Et d'ajouter un brin ironique "et il s'avère que sa mise en examen n'est pas contradictoire avec l'exercice de son mandat". Au lendemain de cette étape judiciaire, plusieurs élus ont à nouveau réclamé sa démission .

Autre char faisant référence à la situation politique locale, en plus des pancartes évoquant l'utilisation du 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites et la manifestation de Saint-Soline contre le méga-bassines le mois dernier : celui avec un visage d'homme dépassant d'un bâtiment avec des arcades, représentant la mairie de Saint-Étienne. "Sa tête est grosse, commente un manifestant. C'est par rapport à ce qu'il gagne, plus de 9 000 euros (NDLR : un peu plus de 9 000 euros bruts en additionnant les indemnités de maire et de président de Saint-Étienne Métropole, point qui devrait être à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire). La mairie autour, c'est qu'il est dans sa forteresse, indéboulonnable. Nous symboliquement, on a décidé qu'il allait quand même être attaqué !". "Nous sommes bien décidés à ne pas relâcher la pression", conclut le jeune homme.

Le char représentant le maire dans sa mairie. © Radio France

De son côté, Gaël Perdriau continue de nier toute implication dans cette affaire.