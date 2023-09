PHOTOS - L'église Notre-Dame des enfants de Nîmes a besoin de mécènes pour sa restauration

Une collecte nationale pour trouver 200 millions d'euros sur 4 ans pour sauver les milliers d'édifices religieux en péril en France. C'est ce qu'annonçait Emmanuel Macron le 15 septembre 2023 pour aider les communes de moins de 10.000 habitants à mener les travaux nécessaires dans les lieux de culte construits avant 1905, date de la Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Une manne dont ne pourra donc pas bénéficier l'église Notre-Dame des enfants de Nîmes, dont la construction s'est achevée en 1948. L'édifice pourtant nécessite de gros travaux : la coupole en béton incrustée de pavés de verre qui en fait toute l'originalité, s'est dégradée au fil du temps. A cause des infiltrations, des petits morceaux tombent dans le chœur. "Le chantier est énorme confie le père Serge Cauvas qui officie dans l'église. Il faut revoir toute l'étanchéité de la couverture qui a été effectuée avec des panneaux qui contiennent de l'amiante, ce qui augmente les coûts." Au bas mot, 615.000 euros que le diocèse de Nîmes ne possède pas.

ⓘ Publicité

Un appel aux mécènes

Un groupe de paroissiens s'est donc constitué pour trouver les fonds nécessaires à cette rénovation." Nous avons évidemment contacté en premier lieu les paroissiens explique Michel Delichère, qui a pris en main le dossier. Nous avons également mis à contribution les 400 personnes qui avaient reçu un sacrement au sein de cette église depuis 1948 et comme c'est une église qui a été construite au moment de l'urbanisation du quartier Beausoleil, on a envoyé un courrier à ses 2.500 habitants. Nous avons ainsi pu récolter 55.000 euros. On est loin du compte. Notre projet est donc de contacter des mécènes qui pourraient nous aider de manière plus importante. Si M. Bolloré ou M. Pinault veulent nous faire un don d'un million d'euros, nous sommes preneurs ! "

Vers une protection au titre des monuments historiques ?

Le groupe s'est également tourné vers la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) pour obtenir le classement de l'édifice au titre de la protection du patrimoine religieux. Il vient d'obtenir un avis favorable, en raison de la richesse architecturale du bâtiment. "Ce qui nous permettra de financer ces travaux et de faire connaître et reconnaître cette église, c'est de s'ouvrir à un maximum d'associations et à toutes les instances susceptibles de nous aider." Pas question en effet de la fermer au public. "Quelque soit leur conviction ajoute le père Cauvas, les habitants du quartier sont très attachés à cet édifice. Dès que l'église est ouverte, les gens passent la voir. "Après la seconde guerre mondiale déjà, ce sont des dons qui avaient permis que l'église soit terminée. "Il manquait des fonds et l'évêque de l'époque a eu l'idée de faire appel à tous les gamins, tous les enfants du diocèse. C'est ce qui a permis de trouver l'argent nécessaire et c'est pour cela qu'elle s'appelle Notre-Dame des enfants."

L'église est située rue de Bouillargues, dans le quartier Beausoleil © Radio France - Sylvie Duchesne

La statue de Notre-Dame des enfants © Radio France - Sylvie Duchesne

La coupole © Radio France - Sylvie Duchesne