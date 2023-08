PHOTOS - L'entrée de l'hôtel de ville d'Avignon en travaux

Il n'est plus possible depuis lundi d'entrer dans l'hôtel de ville d'Avignon depuis la place de l'Horloge. Des travaux ont démarré pour rénover l'accueil du public. Jusqu'au 18 septembre et la fin du chantier, l'accès à l'hôtel de ville se fait depuis la rue Racine.

Les panneaux accrochés sur les grilles du chantier de l'hôtel de ville d'Avignon (Vaucluse) © Radio France - Romain Berchet