L'établissement, décoré par Philippe Starck, a ouvert ses portes en juillet 2016. Et il a fait son entrée au printemps dernier dans le club fermé des 5 étoiles en plus de l'étoile au Michelin décrochée par son restaurant le Skiff Club.

Pyla sur Mer, La Teste-de-Buch, France

Il fait désormais partie de la dizaine d'hôtels 5 étoiles en Gironde. L'hôtel Ha(a)ïtza au Pyla-sur-Mer a reçu cette distinction au printemps dernier, moins d'un an après son ouverture. L'établissement, qui était fermé depuis 2002, a été racheté par les propriétaires de La Co(o)rniche, également 5 étoiles et toujours au Pyla. Il a été redessiné par Philippe Starck.

La piscine et sa verrière © Radio France - Stéphane Hiscock

Ici on est aux antipodes du bling-bling mais on part tout de même pour un voyage au bout du monde. La décoration évoque l'Afrique, New York mais également les racines du Bassin d'Arcachon. Depuis le bar on aperçoit la piscine et son immense verrière amovible. Les 34 chambres ont toute vue sur le Bassin d'Arcachon.

Une suite de l'hôtel © Radio France - Stéphane Hiscock

Le propriétaire William Techouyeres ne laisse rien au hasard. En plus de Philippe Starck pour la décoration il s'est offert les services d'un chef réputé : Stéphane Carrade. Pari réussi. Le restaurant de l'hôtel, Le Skiff Club a déjà décroché une étoile au Michelin.

La reception © Radio France - Stéphane Hiscock