PHOTOS - L'insalubrité du commissariat de Périgueux dénoncée par le syndicat Alliance

Le syndicat Alliance police publie des photos attestant de la vétusté du commissariat de Périgueux qu'il dénonce régulièrement. Un nouveau moyen d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'hôtel de police dont il demande le déménagement.

C'est un serpent de mer. L'état de délabrement du commissariat de Périgueux refait régulièrement la une de l'actualité. Cette fois-ci, le syndicat Alliance police nationale apporte la preuve de l'état de vétusté de cet hôtel de police construit en 1974. "C'est indigne du XXIe siècle," s'agace Philippe de Sousa, le secrétaire départemental du syndicat.

Les plafonds sont touchés par l'humidité. - Alliance Police Nationale

Sur les photos communiquées à la presse, on peut voir la vitre brisée d'une porte donnant sur un couloir, des tâches d'humidité sur des plafonds moisis. "Dans le vestiaire, les collègues sont obligés de mettre des cartons au sol pour avoir une chance de se changer au sec, ce n'est pas normal, et je ne vous parle pas des odeurs qui remontent," explique le policier. Les infiltrations viennent de la cour intérieure du commissariat dans laquelle un préfabriqué à été installé.

Les infiltrations d'eau se produisent dans la cour intérieure du commissariat. - Alliance Police Nationale

Au fil des années, des retouches de peinture ont été réalisées, des aménagements ont eu lieu pour améliorer l'éclairage des locaux. "Mais ça ne suffit plus. On demande un déménagement du commissariat. Un agrandissement a été envisagé, mais on ne peut pas le réaliser sur des bases qui ne sont pas saines," argumente Philippe de Sousa. Le commissariat est devenu trop petit. Les 1.700 m2 sont partagés par 190 fonctionnaires. Il en faudrait 3.100 m2.

Un déménagement sinon rien

Les élus et l'administration travaillent à un déménagement du commissariat, mais le syndicat s'inquiète. "Le temps passe et rien ne bouge. Nous avons peur d'être oubliés et de ne pas faire partie des arbitrages à l'heure où les budgets diminuent." En février, lors de l'inauguration du commissariat de Bergerac, le ministre de l'intérieur de l'époque, Bruno Le Roux avait promis le déblocage d'un budget. "On attend maintenant qu'on nous annonce un déménagement d'ici quatre ans," conclu Philippe de Sousa.