PHOTOS - L'orchestre Avignon Provence en concert au Secours Populaire de Vaucluse

Un quintet de l'orchestre national Avignon Provence a partagé un concert avec des personnes en difficulté du Secours populaire. La musique permet d'effacer stress et solitude en période de crise sanitaire.

L'orchestre national Avignon - Provence ne peut plus jouer en grande formation devant son public alors il multiplie les rencontres intimistes depuis le début de la crise sanitaire. L'orchestre joue en ligne sur internet et les petites formations de l'orchestre proposent des concerts dans les écoles, les collèges, dans la rue ou au Secours Populaire.

Le quintet à cordes de l'orchestre joue jeudi et vendredi au Secours Populaire à Avignon pour partager quelques mélodies et gommer la solitude et le stress pendant la crise du coronavirus.

De la musique pour ne plus être seul(e)

Derrière les pupitres du quintet, il y a du linge de maison. L'archet de la violoniste frôle des piles de vaisselle de deuxième main et parfois les cris des enfants sont en harmonie avec la partition.

Les mélodies du quintet entrainent Pamela loin de la solitude de son hôtel et de son exil de la république démocratique du Congo : "j'aime la musique classique. Ca me fait du bien pour oublier les soucis". La jeune femme confie que "ce ne sont pas des soucis d'argent ou de papiers, ce sont les soucis de ma vie. Et quand je suis seule, je pense beaucoup trop".

A bonne distance et masqué, Mohamed berce son bébé au rythme de Benjamin Britten. Avec sa femme, il a quitté a Guinée-Conakry et la musique "va enlever un peu de stress de notre tête. Pour les enfants, c'est aussi l'occasion de souffler un peu".

Etre un spectateur comme les autres

Jennifer Miquel a organisé ce concert pour le Secours Populaire. elle estime que la musique permet à chaque spectateur de "se dire 'je suis comme les autres'. Quand on s'assoit pour le concert, on n'est plus celui qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, celui qui est seul sans amis. Le concert apporte un rayon de soleil en partage".

Plaisir de retrouver un public

Les violons, alto et violoncelle du quintet de l'orchestre national Avignon - provence apprécient de retrouver un public en cette période de crise. L'altiste Cécile de Rocca Serra confue que les musiciens "ne demandent que ça : jouer devant un public. Quand il y a du public, on partage davantage que lorsqu'on est seul devant un micro. La musique sans public, ca nous met le moral dans les chaussettes".

Concert du quintet à cordes de l'orchestre national Avignon Provence au Secours Populaire de Vaucluse © Radio France - Philippe Paupert

