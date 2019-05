PHOTOS - La 6e Brigade Légère Blindée fête ses 35 ans à Nîmes

Des blindés dans la ville ! Toute la journée, ce vendredi, les nimois ont pu découvrir les matériels utilisés par les différents régiments de la 6e Brigade Lègère Blindée créée à Nîmes en 1999. Une brigade qui regroupe aujourd'hui près de 9000 militaires de l'Armée de Terre répartis de Fréjus au Larzac : 4 régiments de la légion étrangère, 2 régiments des troupes de marine et un régiment de spahis.

"Ces journées de communication et de démonstration sont faites pour mieux comprendre l'organisation des armées et d'une Brigade en particulier. Pour être au contact de la population, montrer les matériels, discuter des cursus de carrières et des possibilités d'intégrer l'institution militaire."