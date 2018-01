La boulangerie Osmont vient de fêter son anniversaire. Relancée en Scop - société coopérative - par trois salariés il y a trois ans, le succès de ce pain emblématique de la région est toujours au rendez-vous. On revient sur cette aventure 100% made in Normandy.

Le Petit-Quevilly, France

Qui ne connaît pas le pain Osmont n'est pas un vrai Normand. Ce pain traditionnel au levain est une institution dans la Région. Et il a bien failli disparaître avec la fermeture en 2013 des anciennes boulangeries rouennaises (une située rive droite, l'autre rive gauche). Heureusement il y a trois ans, des anciens salariés décident de reprendre l'affaire. Réunis en Scop : société coopérative et participative, ils ont pignon sur rue au Petit-Quevilly. Alors forcément leur troisième anniversaire - en décembre - était important. On revient sur cette aventure normande.

Kim est apprentie depuis l'été à la boulangerie Osmont. Ce qu'elle aime avant tout ici c'est l'artisanat et le fait maison. © Radio France - Kathleen Comte

Tout a commencé avec Brigitte Hédou. Impossible pour cette ancienne salariée de la boulangerie Osmont de voir la tradition disparaître. Soutenue par de nombreux clients elle lance une pétition très suivie. Ensuite, elle rallie Yves Lepape, ancien salarié lui aussi, à sa cause. Ensemble, ils se lancent dans l'aventure de la Scop, aidés par une association.

Le pain Osmont, une tradition en Normandie

Et Brigitte a bien fait de se lancer, puisque trois ans plus tard ça marche toujours. Il faut dire que le pain a des arguments pour ameuter les clients, comme l'explique Anaïs Gousset, associée et boulangère : "Ce sont des gros pains spéciaux. Ce que les clients aiment c'est venir chercher leurs gros pains d'1,8 kilo. Ce sont des pains qui se conservent bien parce qu'il sont fabriqués à partir d'un levain particulier qu'on fait nous-même à base de farine de seigle."

En moyenne, la boulangerie produit chaque jour près de 200 baguettes traditions blanches, 180 aux graines... Parmi les nombreux pains qui sortent du four. Tout ce qui est commercialisé est 100% bio. © Radio France - Kathleen Comte

"On avait les recettes donc on a pu racheter le nom Osmont. Si on ne les avait pas eues, on n'aurait pas pu continuer." Brigitte Hédou

La boulangerie Osmont est située 12 rue Jean Macé à Petit-Quevilly près de Rouen. Leur pain est également vendu aux marchés et livrés dans plusieurs magasins de Seine-Maritime et de l'Eure. © Radio France - Kathleen Comte

Bien sûr, le travail n'est pas facile tous jours, mais Yves Lepape ne regrette rien : "On donne beaucoup de notre temps, on touche très peu de salaire, un SMIC, mais ce qui est positif c'est qu'on a pu embaucher. Maintenant on est une dizaine de personnes alors qu'au début on était trois. On fait ce qu'on aime et _si c'était à refaire, on referait exactement la même chose_."

Depuis 2017 l'enseigne Osmont est inscrite au Gault et Millaut. Pensez-y si vous ne savez pas encore où acheter votre galette des rois.