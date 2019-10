PHOTOS - La canalisation cassée à Cannes-La-Bocca a été extraite, un barrage retient les eaux usées

Le chantier de réparation d'une canalisation cassée à Cannes-La-Bocca avance bien. Le tube d'un mètre 20 de diamètre a pu être extrait ce jeudi et un nouveau tronçon devrait être en service vendredi matin.

Cannes la Bocca, Cannes, France

Une dizaine d'hommes de Véolia Eau se relaient et travaillent d'arrache-pied depuis mardi pour réparer une canalisation de transfert des eaux usées. Cette "autoroute" des eaux usées a lâché suite aux intempéries et les eaux domestiques nauséabondes se sont déversées dans la mer. Ce jeudi, la canalisation a pu être dégagée du sarcophage de béton dans lequel elle était scellée. La canalisation a été découpée et une grue a permis de la prélever.

Des batardeaux ont été installés pour arrêter la fuite des eaux usées dans la mer. Une partie de ces eaux est également détournée en amont. Les ouvriers espèrent que le nouveau tronçon sera mis en service la nuit prochaine voire vendredi matin, une fois les tests de mis en pression effectués.

La circulation sur le Boulevard du Midi Louise Moreau s'effectue toujours sur une voie, il va falloir reboucher le trou, laisser sécher, refaire la chaussée.

Par mesure de précaution et en attendant les résultats des analyses, les plages de Cannes-La-Bocca à Théoule-sur-Mer sont fermées.

Les travaux sur la canalisation cassée à Cannes-La-Bocca - Veolia Eau

