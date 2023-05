PHOTOS - La cheminée de la centrale thermique d'Aramon ne sera bientôt plus qu'un souvenir

C'était un repère incontournable dans le paysage gardois. La cheminée de l'ancienne centrale thermique d'Aramon, installée en bordure de la rive droite du Rhône va disparaitre. Le 7 juin, on va procéder à son abattage. C'est la première étape de la réhabilitation de ce site de 55 hectares qui appartient à EDF. Construite en 1974, la centrale thermique qui fonctionnait au fioul avait été mise en service en 1977. Elle s'est arrêtée définitivement en 2016. "Les 3/4 des habitants d'Aramon n'ont vécu qu'avec cet environnement confie Pascale Prat, la maire de la commune. C'est une page de l'histoire d'Aramon qui se tourne, une page économique aussi." Grâce à la construction de la centrale, Aramon est en effet devenue riche. "Ca a été le développement de la commune avec la création d'une cité EDF où étaient logés les salariés d'EDF avec leurs familles, poursuit l'élue, la création d'un groupe scolaire, d'un collège, d'une halle des sports, le financement de beaucoup d'associations. On est passé de 1.900 habitants à plus de 3.000 sachant qu'à l'heure actuelle nous sommes 4.300. On attend un investissement d'EDF sur ce site à la hauteur".

L'abattage plutôt que le grignotage

C'est le 7 juin, dans la matinée, que la destruction de la cheminée aura lieu. De gros travaux de préparation ont auparavant été nécessaires. Il a fallu la désamianter pour ne conserver que le béton et la ferraille qui peuvent être récupérés. Plutôt que de grignoter la cheminée pour la détruire, on a préféré l'abattre, comme un arbre. "On ne va pas s'amuser à monter à 250 mètres pour couper les branches explique Caroline Cosson, directrice adjointe du centre de post-exploitation d'EDF. On préfère pour des questions de sécurité faire comme un bucheron, c'est à dire faire un coin à la base, pour faire un cisaillage à l'arrière du fût, pour qu'ensuite, naturellement et par gravité, elle s'affale au sol. On pourra alors séparer les bétons des ferrailles en toute sécurité." Une quarantaine de personnes de l'entreprise CARDEM seront mobilisées pour cette opération qui ne durera que quelques minutes. Pour concentrer la poussière sur la site, des bâches en textile seront installées, la poussière humidifiée pour qu'elle reste à terre.

Les routes fermées pendant deux heures

Pour éviter tout incident, un périmètre de sécurité sera installé tout autour de la centrale. Les occupants des cinq mas voisins évacués. Les départementales 702,2 et 126 seront fermées à la circulation de 9h30 à 11h30. La circulation fluviale sur le Rhône sera interdite pendant cette même période. Les lignes à haute et très haute tension situées à proximité seront mises en sécurité. Le jour J, l'emplacement de la cheminée d'Aramon, qui servait de repères aux pilotes d'avion, sera également supprimée des cartes. Les curieux pourront tout de même immortaliser l'évènement. Ils sont invités à rejoindre la salle Eugène Lacroix à Aramon. De là, ils seront acheminés vers un espace spécialement aménagé sur le plan d'eau de la Lône à Aramon.

La cheminée va basculer en avant en direction des arbres © Radio France - Sylvie Duchesne

La base de la cheminée a été entaillée comme un arbre à abattre © Radio France - Sylvie Duchesne