PHOTOS - La Cité ferme ses portes après 132 ans de présence ininterrompue à Nîmes

Le magasin nîmois La Cité liquide son stock avant fermeture : " On n'a pas de droit de fermer dit le directeur Paul Giudicelli, mais on ferme quand même. _132 ans d'histoire dans le textile, c'est pas commun_, c'est plus qu'une vie humaine, et sur les épaules c'est très lourd à porter. Et émotionnellement aussi. Je vous le dis sincèrement, j'aurais préféré que ce soit un autre qui le fasse mais... je le fais le mieux possible et on essaie de garder un côté positif : j'espère un avenir pour ce lieu. Un avenir digne. " Les clients eux sont attristés comme Michel : " C'était une institution. Au même titre que Juvenel, Les Dames de France... c'est un bout du patrimoine nîmois qui s'en va. On peut dire ça, je pense. " Ou encore Gérard qui utilise presque les mêmes mots : " C'est une institution. Depuis 50 ans, c'était le magasin de référence. "

Des rabais de 50 à 70%, ce qui fait l'affaire de Noémie, jeune étudiante aux Beaux-Arts, une habituée des lieux : " Des pantalons techniques, des pantalons de peintre, aux Beaux-Arts, on en utilise tout le temps. Puis en plus ici c'est de la bonne qualité et c'est le même prix que sur internet. Donc moi, c'est ici que j'achète. " Pour Jean-Philippe, Nîmois, cette disparition fait mal : " On habite le centre de Nîmes. Et quand on voit comme à la Coupole tous ces magasins qui ferment... ça nous réjouit pas, c'est pas encourageant. " L'avenir, Paul Giudicelli y travaille : " On essaie de faire venir [pour nous succéder] _une belle enseigne_, et surtout une enseigne qui amène un complément dans le centre-ville, quelque chose qui manque. C'est pas facile en ce moment de trouver une solution. On a contacté par mal d'enseignes... on est toujours dans l'attente et la discussion. "

La liquidation, à La Cité, c'est jusqu'au dimanche 12 décembre. Horaires d'ouverture du mardi au samedi : 9h30 /12h - 14h / 18h30

Au matin du premier jour de liquidation © Radio France - Philippe Thomain

35 mannequins à "La Cité". Eux aussi seront vendus une fois le stock de vêtements épuisé © Radio France - Philippe Thomain

Il fallait attendre pour payer... © Radio France - Philippe Thomain