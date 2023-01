PHOTOS - La Côte-d'Or sous la neige

"Ca fait plaisir de voir enfin un vrai hiver, elle est sympa cette neige !" Dans les rues de Pouilly-en-Auxois, Antoine ne s'affole pas. Ce père de famille, venu de Vandenesse-en-Auxois faire ses courses, trouve au contraire plutôt agréable ce jolis matelas blanc qui recouvre les rues et les champs. "Les routes sont plutôt bien dégagées, on a pas de mal à circuler, et les gamins sont heureux. Là ce weekend, ça va être balades et Bonhomme de neige."

Depuis plus de 48 heures, une bonne partie de la Côte-d'Or vit avec la neige et les flocons. C'est le cas dans l'Auxois, le Morvan , le Chatillonnais, mais aussi le sud du département. Seules l'agglomération de Dijon et les plaines de l'est ne sont pas recouvertes.

Le château d'Eguilly © Radio France - Olivier Estran

"Dans l'ensemble ça roule plutôt bien. Dans quelques villages isolés en dehors des grands axes, les gens sont quand même un peu surpris de me voir" commente Gilbert, un facteur au volant de son fourgon que l'on croise dans le petit village de Martrois, entre Pouilly-en-Auxois et Vitteaux. "On a vu bien pire, il suffit d'être équipé de bons pneus, d'y aller tranquillement et de ne pas tenter le diable. Si on pense que ca ne passe pas, on y va pas !" assure notre postier.

Tous les grands axes sont dégagés et ce samedi matin 21 janvier, on croise facilement les déneigeuses du Conseil Départemental en plein travail. Dans les rues de Pouilly-en-Auxois, Karl Caillot pilote lui un engin qui nettoie tous les trottoirs avec une grande brosse rotative. "J'ai 5 à 10 kilomètres à couvrir" sourit-il "mais ça va, ca ne gèle pas !"

Ce samedi après-midi, la neige fond sous un grand soleil, mais attention, Météo-France prévoit de nouvelles chutes la nuit prochaine . La Côte-d'Or devrait être de nouveau blanche dimanche 22 janvier au matin.

Grand beau temps et paysages blanc. Le décor est magnifique © Radio France - Olivier Estran

Il reste quelques plaques de neige sur les routes secondaires © Radio France - Olivier Estran

Le village d'Eguilly, près de Pouilly-en Auxois © Radio France - Olivier Estran

Quelques routes ne sont pas traitées. Ici celle qui mène a Aubigny-lès-Sombernon © Radio France - Olivier Estran

Le canal de Bourgogne sous la neige © Radio France - Olivier Estran