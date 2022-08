EN IMAGES - la députée de Périgueux visite la prison et dénonce la surpopulation

Pascale Martin se présente à l'accueil de la maison d'arrêt de Périgueux ce mardi matin avec son écharpe tricolore. En tant que député, elle peut visiter les prisons et tous les autres lieux de privation de liberté comme les hôpitaux psychiatriques. L'élue NUPES souhaite faire un état des lieux pour voir quelles sont les conditions de vie. Elle est déjà venue à la maison d'arrêt en juillet mais cette fois, elle souhaite parler aux détenus, visiter l'infirmerie, le quartier disciplinaire mais aussi rencontrer ce détenu de 80 ans dont les conditions de détention ont été exposées par le journal Sud Ouest.

La maison d'arrêt a été construite au 19e siècle. © Radio France - Charlotte Jousserand

Une prison qui n'est pas adaptée pour la détention des personnes dépendantes

Dans cette prison construite en 1863, il n'y a pas de cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite contrairement à celle de Neuvic. La députée est entrée dans la cellule du vieil homme qui a du mal à marcher à se tenir debout. La cellule fait environ 10 mètres carrés. Il est assis sur une chaise, ses deux cannes sont posées sur le lit superposé mais lui dort sur un matelas posé à même le sol car ils sont trois dans cette cellule prévue pour deux.

Pascale Martin a échangé avec les détenus pour connaître leurs conditions de détention. © Radio France - Charlotte Jousserand

Cet homme n'a pas encore été jugé mais il a été placé en détention provisoire avant son procès au début de l'été. Peu importe le motif, la députée souhaite connaître ses conditions de vie "c'est extrêmement exigüe, ce sont des conditions de vie indignes malgré le fait que ces gens soient dans une maison d'arrêt et qu'ils aient commis des faits répréhensibles par la loi, la dignité humaine n'est pas discutable".

L'homme explique à la députée de la NUPES qu'il est aidé par ses codétenus pour aller aux toilettes qui se trouvent dans la cellule. Pour la douche, "une personne du centre intercommunal d'action sociale vient trois fois par semaine" explique Arnaud Guillon, le directeur adjoint de la maison d'arrêt mais la douche se fait dans un autre bâtiment, récent, qui abrite l'infirmerie et les salles de consultations. C'est aussi là-bas qu'il est vu par les médecins. Un protocole de soins a été mis en place. Plusieurs demandes ont été faites à des EHPAD "une douzaine" selon le directeur adjoint mais aucune n'a abouti.

Une surpopulation carcérale record cet été

La maison d'arrêt de Périgueux est dimensionnée pour accueillir 99 détenus, ils sont 158 actuellement et ce mardi, 17 matelas ont été installés à même le sol. Les surveillants tiennent jour par jour les statistiques. Le capitaine Laurent, responsable de l'infrastructure et de la sécurité de l'établissement, se souvient de journées où ils sont montés jusqu'à 175 détenus "c'était au début de l'été [...] toutes les maisons d'arrêt sont surchargées et on s'aperçoit que pour les transférer dans des centres de détention, c'est compliqué [...] car il n'y a pas assez de places dans les prisons françaises". La prison possède 50 matelas supplémentaires au cas où "mais on ne souhaite jamais utiliser ces matelas là car pour les détenus ce n'est pas une vie".

La député de Périgueux n'est pas favorable à la construction de nouvelles prisons : "l'enfermement n'est pas une solution [...] il faut trouver des alternatives aux petites peines". Pascale Martin estime qu'il faut repenser la société et que les solutions ne seront pas immédiates.

La maison d'arrêt de Périgueux est dimensionnée pour accueillir 99 personnes selon son directeur adjoint. © Radio France - Charlotte Jousserand

En attendant ces solutions, les surveillants doivent s'adapter à cette surpopulation alors qu'ils sont en sous-effectif. Cinq postes sont vacants rappelle le directeur adjoint. "Nous avons trois postes vacants et deux de nos surveillants partent à la retraite dans les prochains jours et nous ne savons pas quand ni s'ils seront remplacés car nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de surveillants". Cette situation engendre des ajustements de planning et des heures supplémentaires pour les surveillants en poste.

Des douches insalubres et une infirmerie récente

Dans le bâtiment principal, des travaux sont en cours dans les salles de douches. La députée de la première circonscription de la Dordogne constate l'avancée des installations. Lors de sa première visite le 15 juillet dernier, Pascale Martin avait "été très choquée par ces conditions sanitaires et le directeur m'avait dit que les travaux allaient débuter à l'automne mais ils ont déjà commencé, c'est déjà bien". Les travaux vont se poursuivre dans les deux autres étages.

"L'infirmerie" de la prison, appelée "unité sanitaire" tranche avec le reste. Elle a été construite à côté en 2015 et accueille les salles de consultation pour les détenus. Interviennent ici quatre infirmières chaque jour, deux médecins et un psychologue tous les jours de la semaine. Le dentiste vient une fois par semaine pour soigner les détenus. En revanche, le psychiatre ne vient qu'une fois par mois car il est difficile pour la direction de trouver un praticien qui puisse être là plus souvent.