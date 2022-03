PHOTOS - La direction départementale des pompiers du Var s'installe au Muy

La nouvelle direction départementale des Services d'incendie et de secours du Var a été inaugurée au Muy ce vendredi 4 mars 2022. Les services administratifs, la logistique, l'atelier mécanique et la pharmacie sont désormais installés dans un bâtiment de 14.000 m², situé à proximité de l'A8.

Une page se tourne pour les pompiers du Var avec, ce vendredi 4 mars 2022, l’inauguration au Muy de la nouvelle direction départementale du SDIS, le Service d’incendie et de secours du Var. Ce bâtiment de 14.000 m², situé à deux pas de l’autoroute A8, regroupe tous les services de la direction départementale : l’administration (190 bureaux), la logistique (2000m² dédiés à l'habillement, le matériel incendie et les fournitures), l'atelier mécanique (1600m²) et la pharmacie départementale.

Le centre d’appels d’urgence et le centre opérationnel rejoindront dans les mois qui viennent les nouveaux locaux du Muy. Ils sont, pour le moment, au centre Jacques Vion, bd Lafourcade, à Draguignan.

Le site de Draguignan, situé en zone rouge inondations, avait été envahi par les eaux le 15 juin 2010, jour des terribles inondations qui avaient touché la Dracénie et coûté la vie à 25 personnes. "Le SDIS allait connaître ce jour-là une des plus graves crises de son histoire" indique le colonel hors classe Eric Grohin, directeur départemental du SDIS 83 et commandant des opérations de secours le 15 juin 2010. "Nous ne pouvions plus répondre aux appels d’urgence, nous n'avions plus d'électricité et ne pouvions utiliser ni téléphone ni radios traditionnelles". Le préfet du Var avait donc demandé le déménagement du SDIS.

Gestion des crises majeures

S'il permet de regrouper dans un même lieu des services jusque-là dispersés, le nouveau bâtiment de la direction départementale du Muy a également été prévu pour la gestion des crises majeures. Une "salle de crise" a été aménagée au premier étage, ainsi qu'une salle dédiée aux partenaires (Comité communaux Feux de Forêts, ONF, DDTM, Conseil départemental). Plusieurs écrans ont également été installés dans la salle opérationnelle permettant aux pompiers de suivre en temps réel les évènements, inondation ou incendie.

En 2021, les 900 pompiers professionnels et 4100 pompiers volontaires du Var ont effectué près de 122.000 interventions, soit 334 interventions par jour en moyenne et une intervention toutes les 4 minutes

Le colonel hors classe Eric Grohin, directeur départemental du SDIS 83, Evence Richard, préfet du Var et Dominique Lain, président du Conseil d'administration du SDIS 83, lors de l'inauguration © Radio France - Sophie Glotin

Le Centre de Réception des Appels d'Urgence sera installé dans cette salle début 2023. Les pompiers du Var sont intervenus près de 122000 fois en 2021, soit une intervention toutes 4 min. © Radio France - Sophie Glotin

Des écrans permettant de suivre les crises majeures en temps réel ont été installés dans la salle opérationnelle du SDIS au Muy. © Radio France - Sophie Glotin