PHOTOS - La foire aux manèges de Dijon est enfin de retour, après un an d'absence

La foire aux manèges de Dijon fait son retour, après un an d'absence à cause du Covid. Pour son ouverture, la fête foraine fait le plein même si le temps n'était pas du côté des exploitants et des promeneurs. Vous pouvez en profiter jusqu'au 21 novembre, au Parc des Expositions de Dijon.

Journée pluvieuse, mais journée heureuse ce samedi 30 octobre, pour les Dijonnais et les autres ! La foire aux manèges revient enfin au Parc des Expositions de Dijon. Un retour très attendu, après un an d'absence à cause du Covid. On peut enfin retourner manger une barbe à papa, puis se faire des frissons dans les attractions à grande vitesse. Avant peut-être d'aller faire un tour dans les auto-tamponneuses. Toutes ces attractions vous attendent jusqu'au 21 novembre prochain.

Les enfants sont nombreux, même avec la pluie © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Ces deux jeunes filles courageuses embarquent pour 5 minutes de frissons... © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Et c'est parti, à plusieurs mètres dans les airs © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

D'autres préfèrent rester plus sages, et faire quelques tours d'autotamponneuses © Radio France - Toky Nirhy-Lanto