PHOTOS - La fontaine Pradier de Nîmes entièrement fleurie pour la Sainte-Fleur

Des pyramides florales, des guirlandes et des ilots de fleurs flottants. Pour la Sainte-Fleur ce mardi, une dizaine de fleuristes gardois ont décidé de décorer la fontaine Pradier, située sur l'esplanade de Nîmes à l'initiative de la CNAMS 30 (Confédération Nationale des Artisans des Métiers de Services) et de la Chambre Syndicale des Fleuristes. Une manière de montrer leur savoir-faire. "L'objectif, c'est de montrer la technicité des fleuristes et leur originalité car ils sont capables de sortir du quotidien." Katia est venue de Barjac pour participer à cette opération. "Quand on dit fleuriste, les gens pensent au bouquet basique mais on peut faire beaucoup de choses, des grandes structures, cette opération permet de voir ce qu'on peut réaliser. Les gens vont voir que notre métier, ce n'est pas seulement être dans notre boutique pour faire un simple bouquet ou emballer une plante."

Les fleurs comme lien social

C'est Didier Gilles, originaire de Remoulins et formateur international à l'école Floriform qui coordonne l'équipe de fleuristes. "La fleur à la base, c'est le lien social. On s'en est rendu compte après le premier confinement. On a ressenti tout de suite un regain de la consommation notamment à l'occasion de la première fête des mères post confinement. Il y a ce plaisir d'offrir des fleurs mais aussi de s'offrir des fleurs."

Les fleuristes recrutent

Cette opération, c'est aussi pour promouvoir le métier de fleuriste. " Il faut savoir que 99% des apprentis sortent avec un diplôme et avec un travail. On a des formations qui vont du CAP jusqu'à un brevet de maîtrise et maître artisan par la suite. On est cinq dans le Gard explique Christine Chapuis, fleuriste à Uzès. C'est un métier passion. On a de la belle matière. Avec les fleurs qui viennent du monde entier, on peut faire des choses magnifiques. La formation, c'est ce qui fait toute la différence entre un fleuriste et un marchand de fleurs."

Des pyramides de fleurs sur la fontaine © Radio France - Sylvie Duchesne

Les ilots flottants de fleurs en préparation © Radio France - Sylvie Duchesne