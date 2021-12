PHOTOS - La foule aux obsèques de l'ancien pilotari Pampi Laduche à Saint-Jean-de-Luz

Beaucoup d'émotion ce lundi matin pour les obsèques de Pampi Laduche, champion de pelote basque, décédé mardi dernier à l'âge de 66 ans. L'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz a été choisie pour célébrer les obsèques, et des centaines de personnes se sont réunies dès 10h30, des anonymes, des proches, des élus, mais aussi des figures de la pelote et du rugby.

Cérémonie en Basque et en Français

L'image est forte : six pilotari ont porté le cercueil de Pampi Laduche au moment d'entrer dans l'église. Baptiste Ducassou, l'un de ses anciens élèves, champion du monde et de France, était présent. D'anciens joueurs de rugby sont également venus, comme Pascal Ondarts, ancien international, et le Dacquois Pierre Albaladejo. C'est le fils de Papi Laduche, Xabi, qui a pris la parole en début de cérémonie, dont l'office religieux était organisé par le curé des marins pêcheurs.

L'église de Saint-Jean-Baptiste était pleine de monde, des proches, des élus ou des anonymes venus rendre hommage à Pampi Laduche. © Radio France - Paul Nicolaï

Des centaines de personnes rassemblées à Saint-Jean-de-Luz. © Radio France - Paul Nicolaï

Six pilotari en tenue ont porté le cercueil de leur ancien champion. © Radio France - Paul Nicolaï