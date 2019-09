PHOTOS – La France et la Suisse simulent une catastrophe d'ampleur sur le futur Léman Express

A trois mois de l’ouverture officielle du Léman Express (15 décembre), le RER qui reliera Genève et la Haute-Savoie, un impressionnant exercice catastrophe était organisé ce vendredi. Il a mobilisé 900 secouristes français et suisses et 1 200 volontaires ont joué le rôle des victimes.

Haute-Savoie, France

Ce vendredi, plus de 900 secouristes franco-suisses ainsi que 1 200 figurants ont participé à une simulation d’accident sur le Léman Express. Le scénario : une rame percute des engins de chantier dans un tunnel sous Ambilly, la collision fait au moins 22 morts et plus de 130 blessés. A trois mois de l’ouverture du futur RER reliant Genève et la Haute-Savoie, cet exercice doit permettre de tester la coopération binationale en matière d'intervention lors d'une catastrophe majeur sur le Léman Express.

L’accident de la rame s’est produit dans un tunnel au niveau d’Ambilly (Haute-Savoie)

REPORTAGE : Exercice de catastrophe de masse sur le Léman Express. Copier

Les blessés sont "triés" et pris en charge par les secouristes

Le poste de commandement

Etiquettes de tri pour les victimes

Les victimes sont dirigées vers le poste médical avancé (PMA)

