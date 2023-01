PHOTOS - La galette des rois de Nesmy une nouvelle fois primée

Impossible d'y échapper si vous entrez ces jours-ci dans une boulangerie, même si vous n'aimez pas ça : la galette des rois. Et pour la 3e année consécutive le prix de la meilleure galette aux amandes de Vendée a été remporté par la boulangerie-pâtisserie Prouteau à Nesmy au sud de la Roche-sur-Yon.

Galette des rois en préparation chez Prouteau à Nesmy © Radio France

Mélanie la jeune pâtissière s'active dès l'aube pour régaler les clients et ce prix décerné par la Fédération vendéenne de la boulangerie-pâtisserie est une grande satisfaction : "Je garnis uniquement avec de la crème d'amande, de la poudre d'amande, du beurre, des oeufs". Et sinon ? "Je ne peux pas dévoiler tous mes petits secrets- sourit Mélanie- Ca fait toujours plaisir de savoir qu'on fait de belles galettes, en ce moment 90 par jour tout confondues". Les galettes passent la nuit au frigo avant d'être cuites le matin*, " ça leur permet de rester bien rondes"* précise la pâtissière.

"Elle est extra-s'enthousiasme Nathalie une cliente fidèle- il y a peut-être un peu plus de goût, elle est parfaite et on revient tous les ans !" Seul bémol avec la hausse des coûts des différents produits comme le beurre la boulangerie a dû augmenter le prix de ses galettes, comme celui du pain*.*