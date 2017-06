PHOTOS : la Gay Pride défile à Bordeaux

5000 personnes selon les organisateurs, 2000 selon la police, défilent ce samedi de Gambetta à la Victoire. La 21ème marche des Fiertés gay, lesbienne, bi et trans se déroule en musique et sous la chaleur avec un mot d'ordre : "Pour nos droits et contre les violences, la lutte continue".

Parapluies aux couleurs du mouvement gay, lesbien, bi et trans. © Radio France - Chloë Gandolfo

Une marche festive mais aussi revendicatrice. © Radio France - Chloë Gandolfo

Maquillage de circonstance. © Radio France - Chloë Gandolfo

Le défilé de toutes les différences. © Radio France - Chloë Gandolfo

Le cortège s'est élancé de la place Gambetta. Direction la Victoire. © Radio France - Chloë Gandolfo

Le drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement lgbt. © Radio France - Chloë Gandolfo

Photo de groupe... © Radio France - Chloë Gandolfo