PHOTOS - "La Gay Pride, on vient comme on veut, on veut être libre"

Montpellier - France

16h ce samedi, devant la préfecture de Montpellier, les gilets jaunes se mêlent aux drapeaux arc en ciel des manifestants qui traversent la place pour rejoindre le départ de la Gay Pride au Peyrou . 6.000 à 8.000 personnes sont rassemblé ont marché pour la 26ème marche des fiertés homosexuelles. Gay, trans, queer, hétéro réunis pour défendre le droit de chacun à vivre sa sexualité et sa différence.

Cortège multicolor

Le défilé quitte le Peyrou vers 16h30, porté par la musique électro. Une première pour Dorian, 23 ans, venu spécialement de Clermont-Ferrand avec un groupe d'amis. Sa première Gay Pride: _"je suis gay, je l'assume mais je viens d'une toute petite ville et c'est pas très ouvert d'esprit. C'est tellement agréable de se promener ici dans la rue, s_ans avoir un problème avec quelqu'un qui juge et critique".

Gay Pride en famille

Alex lui ne compte plus ses participations. Aujourd'hui il est venu avec son fils de 15 ans, Raphaël. Alex dans une tenue de luciole ou papillon. Son fils en rose avec perruque assortie. "C'est important parce qu'on est entouré de gens bienveillants. Il y a une fraternité, une communauté, une diversité, un beau message de tolérance".

La famille d'Alex (au centre), où même Raphaël (15 ans) joue le jeu en s'habillant de rose © Radio France - marie ciavatti

"Au début on étaient motivés mais pas sûrs"

Lonie, habillée en rose fushia et sa copine dans un costume en perles argentées, vient depuis la toute première édition. "La première fois on était heureux d'être là mais pas très sûrs de nous. Pas sûrs d'être acceptés, pas sûrs qu'on ne craignait rien si on défilait. Aujourd'hui je suis habillée comme je veux". "J'ai des paillettes, et des ailes comme une fée. On est qui on veut. On peut être rejeté pour son poids, son sexe, son visage, sa sexualité. Mais on veut être libre ", conclut sa copine.

Lonie (à gauche) vient depuis la toute première édition de la Gay Pride à Montpellier © Radio France - Marie Ciavatti

L'un des chars au Peyrou avant le départ du cortège © Radio France - Marie Ciavatti

