PHOTOS - La grotte de Domme en Dordogne a profité du confinement pour se refaire une beauté

Il s'agit de la plus grande grotte naturelle aménagée du Périgord Noir, la grotte de Domme se prépare à rouvrir le mercredi 19 mai. Pendant ce dernier confinement, entre novembre et avril dernier, la mairie a engagé d'importants travaux pour remettre le site aux normes mais aussi pour rendre la visite plus agréable aux visiteurs. Le maire de Domme, Jean-Claude Cassagnole explique qu'il y avait eu des petits accidents, des entorses notamment de visiteurs à cause de l'instabilité du sol.

Le reportage d'Emmanuel Claverie à la grotte de Domme Copier

750.000 euros de travaux et un chantier spectaculaire

Un tapis de cheminement en ciment a été coulé sur 450 mètres, la passage a été élargi par endroits, les réseaux ont été enfouis, l'électricité refaite. Une entreprise spécialisée à posé près de 400 spots basse tension, ce qui a permis de faire apparaître des concrétions passées inaperçues et de donner un nouveau visage aux stalactites drapées et autres fistuleuses. Ce chantier a coûté 750.000 euros mais la mairie espère que ces travaux vont augmenter le nombre de visiteurs pour passer de 42.000 à 50.000 par an.

Le nouvel éclairage permet de mettre en valeur des drapés. © Radio France - Emmanuel Claverie

"A chaque fois que je descends, c'est whaou" Virginie Boutet, guide à la grotte de Domme depuis 20 ans Copier

Les travaux ont coûté 750.000 euros. Avec ces aménagements, la mairie espère augmenter le nombre de visiteurs. © Radio France - Emmanuel Claverie