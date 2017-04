PHOTOS - La mairie d'Elne relance un appel aux dons pour restaurer la cathédrale

La cathédrale d'Elne (Pyrénées-Orientales) se refait une beauté. Les travaux de rénovation ont commencé en novembre dernier, la deuxième phase vient de commencer. Des travaux financés en partie par vos dons. Explications.

C'est l'un des joyaux du Pays Catalan. La cathédrale d'Elne est en pleine rénovation depuis le mois de novembre. Des travaux de grande ampleur pour rénover les façades et les toitures de cette cathédrale construite au XIe siècle, classée monument historique.

La cathédrale d'Elne classée aux monuments historiques. © Radio France - Charlotte Coutard

Les travaux sont estimés à 412.000 euros, financés à 80% par les collectivités locales (50% par l'État, 20% par le département, 10% par la région) et à 20% par des dons et par la commune, soit 82.000 euros. Donc plus il y a de dons, moins ça coûte cher à la commune.

La deuxième phase des travaux peut commencer

La première phase des travaux est désormais terminée. La deuxième phase peut commencer. La fin des travaux est prévue au printemps 2018. Pour l'instant, 30.000 euros de dons ont été collectés, il en manque 52.000. La commune relance donc son appel au mécénat.

Les travaux de rénovation ont débuté en novembre dernier. © Radio France - Charlotte Coutard

Si vous voulez faire un don, il faut vous adresser à la Fondation du patrimoine, qui reverse ensuite l'argent à la mairie sur présentation des factures, pour être sûr que les dons servent bien à financer les travaux.

Des dons en partie défiscalisés (60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers)

Au total 11 entreprises et 71 particuliers ont déjà fait un don, 10 euros pour le plus petit, 4.500 euros pour le plus gros.