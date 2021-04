PHOTOS - La marche fleurie pour la culture réunit 250 personnes à Belfort

La manifestation est partie en musique de la Place Corbis à Belfort, environ 250 personnes étaient réunies ce dimanche 18 avril pour demander, pêle-mêle, la réouverture des lieux culturels etdes restaurants, mais aussi des garanties pour les travailleurs précaires et le retrait de la réforme de l'assurance chômage.

Une batucada venue de Haute-Saône a pris la tête du cortège © Radio France - Mado Oblin

C'est la deuxième marche fleurie organisée par un collectif citoyen, la première, le 14 mars avait mobilisé une cinquantaine de personne. Une quinzaine de marches similaires étaient organisées ce dimanche un peu partout dans le Grand-Est. Une autre manifestation est déjà prévue le 9 mai.

Les élèves et professeurs du Conservatoire veulent retrouver les cours en présentiel

"Le théâtre ça se joue, ça ne se fait pas à distance", témoigne Léa, étudiante en première année de théâtre au Conservatoire de Belfort. À côté d'elle, Jean-Philippe Apro, musicien et professeur de musique dénonce une baisse de ses revenus, "30% de salaires en moins cette année, c'est dur à vivre", témoigne ce membre du collectif organisateur.

Un de ses collègues, professeur de saxophone déplore une baisse du nombre d'élèves : "On a des élèves qui arrêtent". Il accuse lui aussi les cours en distanciel, "on paye le prix de mesures qui ne sont pas adaptées à nos professions", explique-t-il. Pourtant, il l'assure ce n'est pas une fatalité "on a des grandes salles, on peut respecter toutes les mesures de précaution, autant que dans un supermarché ou dans le métro".