PHOTOS - Savoie : la neige est au rendez-vous au Revard... les fondeurs aussi !

Le Revard, Pugny-Chatenod, France

La saison de ski se lance doucement mais surement en Pays de Savoie. Semaines après semaines, les stations ouvrent. Cela a notamment été le cas le week-end dernier au Revard, en Savoie. La station a pu profiter des chutes de neige pour ouvrir 20 kilomètres de pistes de fond.

Un fondeur, à la station du Revard © Radio France - Luc Chemla

Il y a près de 30 centimètres de neige et à cela s'ajoutent le beau temps et la fraîcheur. Les conditions sont parfaites pour skier... et les fondeurs l'ont bien compris. Sabine vient spécialement de l'Isère : "C'est le monde de Narnia !". D'autres n'en reviennent pas : "C'est la première fois que l'on vient aussi tôt, c'est exceptionnel."

Un panneau à l'entrée des pistes. © Radio France - Luc Chemla

Il y a près de 30 centimètres de neige. © Radio France - Luc Chemla

Romain est lui resté sur les pistes plusieurs heures, avant d'aller travailler : "_Il y a encore quelques petits cailloux par endroit mais c'est vraiment top_. La saison va pouvoir commencer ! Tant que la neige est là, il faut profiter et sauter dessus." Et il y en a un qui saute bien dessus, c'est Gérard, 71 ans : "C'est un moment ou je suis connecté avec la nature, j'ai l'esprit disponible et je remets tout en ordre. Je fais un "reset". Et puis il y a la sensation de glisse, c'est extraordinaire"

Les premiers fondeurs sont au rendez-vous. © Radio France - Luc Chemla

Un tableau d'informations sur les pistes © Radio France - Luc Chemla

Les fondeurs peuvent aussi profiter du calme du début de saison, surtout en pleine semaine. "C'est trop bon, en plus il y a personne, la neige est super fraiche c'est parfait. C'est la petite Sibérie et c'est toujours aussi beau", sourit cette skieuse savoyarde.