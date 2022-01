Surprise ce jeudi matin au réveil dans le Var et une petite partie des Bouches-du-Rhône. La neige est tombée dans la nuit, jusqu'à 12 centimètres sur le plateau de Canjuers. Une couche blanche a aussi recouvert les sols en plaine et l'Est des Bouches-du-Rhône autour de Mimet et Cadolive.

PHOTOS - La neige est tombée cette nuit dans le Var et à l'Est des Bouches-du-Rhône

La route D955 entre Montferrat et Comps-sur-Artuby (Var) enneigée dans la nuit.

C'est la photo que l'on n'attendait pas ce jeudi matin : de la neige dans le Var et certains secteurs des Bouches-du-Rhône. Plusieurs communes se sont réveillées sous la neige d'après le site Météo Varoise il est tombé 10 à 15 centimètres à Trigance et La Roque-Esclapon. La neige est également tombée jusqu'en plaine du côté de Canjuers, du Lac de Sainte-Croix, au niveau de la Sainte-Baume et sur les hauteurs des Maures.

Sur Canjuers on a relevé entre 10 et 12 centimètres autour du camp militaire et 3 à 6 centimètres en moyenne, sur le centre Var.

Une fine couche blanche à l'Est des Bouches-du-Rhône

Dans les Bouches-du-Rhône pas autant de neige et pas de quoi faire un bonhomme de neige mais les habitants des communes de Mimet, Cadolive et Saint-Savournin se sont réveillés avec une fine couche blanche. Un épisode neigeux très court puisque le soleil s'est vite levé et le mistral souffle à nouveau dans la région.

