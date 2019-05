PHOTOS - La nouvelle Gare du Sud de Nice ouvre ses portes aux gourmands

Nice, France

Des saveurs en lieu et place des anciens quais de la Gare du Sud. Inaugurée vendredi, la halle du même nom accueillera niçois et touristes dès 11h ce samedi. Remplie de produits régionaux, vintages et de 29 échoppes de restauration, la nouvelle halle propose également des animations musicales et culturelles.

Les visiteurs peuvent consommer à l'intérieur de la halle, en terrasse ou bien emporter leurs mets © Radio France - Stéphane Maggiolini

"On s'est inspirés de New-York"

Le concept, qui s'intègre dans le plan de requalification du quartier Libération, est inédit à Nice. Il vise à accroître l'attractivité économique du secteur. "On s'est beaucoup inspirés des grandes villes, comme New-York, Lisbonne et Barcelone", affirme Christian Estrosi tout en espérant "une réputation similaire". Fermée au public en 1991, la halle a été remontée en 2017. Deux ans plus tard, même l'horloge de la gare est de retour sur le logo du batiment, tout un symbole.

Une fausse horloge s'est invitée sur la façade arrière de la halle © Radio France - Stéphane Maggiolini

Encore quelques finitions

Dès leur entrée, les visiteurs, très nombreux, semblaient conquis par l'expérience proposée par la halle. Pendant ce temps-là, Brice Piechaczyk scrute chaque détail et réfléchit à quelques finitions. "C'est globalement fini mais lorsque l'on est professionnel de la construction, on voit des défauts partout. Il y a des petites erreurs, de peinture, de plaque, qui seront corrigées très rapidement mais ce ne sont que des petits points", juge l'architecte. Ouverte six jours sur sept (fermeture hebdomadaire le lundi), la Gare du Sud mise aussi sur des activités ludiques et des événements, en attendant son aménagement définitif, notamment avec la livraison d'une discothèque.