L'Étoile, France

Gros succès ce samedi pour le retour de la Perçée du vin jaune après un an d'absence. C'est le village de L'Etoile près de Lons-le-Saunier qui accueillait la 21e édition de cette fête à la gloire des vins du Jura. 12.500 visiteurs se sont déplacés pour cette première journée. Les organisateurs avaient volontairement restreint le nombre d'entrée pour que la fête se déroule au mieux, mais l'ambiance était au rendez vous.

Le nombre d'entrées étant limité cette année, les organisateurs ont évité la cohue. Ce qu'ont apprécié les heureux visiteurs, comme Claude venu de Nancy. Il y a deux ans, à la dernière perçée à Lons-le-Saunier, il avait peu apprécié la foule trop nombreuse : 60.000 visiteurs et parfois une heure d'attente pour accéder à un caveau. Du coup, pour cette 21e édition, les organisateurs ont décidé de réduire la voilure. Ce qui permet aux vignerons d'avoir plus de temps pour accueillir le public et surtout échanger sur leurs produits. Seul bémol : jusqu'à 1h30 d'attente à l'entrée samedi matin, mais les organisateurs n'y sont pour rien. Un accident sur la nationale a désorganisé la noria de bus qui acheminait le public.

Une percée festive

Le samedi matin, fanfares et animations diverses pour faire patienter les premiers arrivés car les 45 caveaux de dégustation n'ouvrent qu'à midi. Une fois le coup d'envoi lancé, les visiteurs dégustent à tout va. D'un caveau à l'autre, la foule déambule dans les rues de l'Etoile, profitant de la météo clémente. Au fil de la journée l'ambiance se fait de plus en plus joyeuse. A la fin de la journée, encore trop de visiteurs sont très alcoolisés. Mais une bonne partie des visiteurs ne reprendra pas le volant, les trains et les bus sont là pour les ramener.

Et ce dimanche, la fête se poursuit avec ce dimanche matin, la mise en perce du tonneau de vin jaune millésime 2011... c'est à vivre en direct sur France Bleu Besançon, émission spéciale entre 10h et 12h30.