PHOTOS - La police à la rencontre de la jeunesse du quartier Saint-Chamand à Avignon

Le "Prox'Raid Aventure" s'installe pour deux jours à Saint-Chamand à Avignon. Autour du sport et de la découverte des forces de l'ordre, il doit permettre de retisser des liens entre la police et les habitants, notamment la jeunesse des quartiers dits sensibles.

Quartier Saint-Chamand à Avignon, les policiers délaissent leurs uniformes pour enfiler shorts et baskets. Ce mercredi 15 juillet, c'était le premier jour du "Prox'Raid Aventure", sur la plaine des sports. Ici, "prox'" veut dire proximité. Pendant deux après-midi, des policiers proposent aux enfants et ados du quartier des ateliers : escalade, foot, rugby, mais aussi secourisme ou maniement de la matraque. L'idée derrière ces ateliers, c'est de retisser un lien de confiance souvent mis à mal entre les forces de l'ordre et les habitants. Mais aussi de faire tomber les clichés, alors que les manifestations contre les violences policières se sont multipliées ces dernières semaines.

Il y a plus de policiers gentils que de policiers méchants - Lila, 14 ans

Créé par un ancien policier du RAID, le Prox'Raid Aventure sillonne la France pendant tout l'été. Anouèche, en poste à Paris, en est le coordinateur. Lui veut "que tout le monde se connaisse mieux. Si vous connaissez votre voisin, tout se passe bien avec lui. C'est pareil pour la police. Après ces deux jours, quand les jeunes recroiseront les policiers, tout se passera mieux".

Des ateliers pour susciter des vocations ?

Au stand maniement de la matraque, on retrouve Malek, âgé de 17 ans, en grande discussion avec Madi, lui aussi policier parisien. "Ça permet de découvrir la police autrement. On voit souvent à la télé les violences policières. Ça existe et c'est condamnable mais il y a aussi des policiers qui font leur boulot et protègent les citoyens. Cet échange est très constructif. C'est un métier compliqué, il y a une charge morale et physique".

L'an dernier, ces rencontres entre jeunes et policiers ont même suscité quelques vocations et inscriptions en école de police. Rendez-vous ce jeudi 16 juillet à partir de 16h sur la plaine des sports à Avignon, quartier St Chamand, pour le deuxième jour du Prox'Raid Aventure.

Le parcours comprend même un atelier menottes © Radio France - Camille Labrousse

L'atelier boxe est l'un des plus prisés © Radio France - Camille Labrousse