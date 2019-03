PHOTOS- La police municipale de Belfort a déménagé dans l'ancien hôtel du gouverneur

Belfort, France

Après des mois de travaux, les 28 policiers municipaux de la ville de Belfort ont pu intégrer en ce mois de mars l'ancien hôtel du gouverneur militaire. Rénové entièrement pour l'occasion, le bâtiment, situé en vieille-ville, a une superficie de 1 000 mètres carrés (l'autre côté du bâtiment est réservé à l'office du tourisme qui doit déménager le 24 mars prochain). Sont présents également les agents de surveillance de la voie publique (Asvp) et les gardes-champêtres, qui dépendent désormais du Grand Belfort.

La police municipale est située au premier étage de l'ancien hôtel du gouverneur © Radio France - Emilie Pou

L'hôtel du gouverneur est au cœur des événements sociaux ou festifs de la ville

Les nouveaux locaux allient le moderne et l'ancien, les faux plafonds ont été gardés ainsi que les vieilles cheminées, ou encore une peinture d'origine dans l'escalier principal. Pour le reste tout a été repeint et remis au goût du jour. "Chaque équipe a ses propres bureaux alors qu'avant on était dans de l'espace paysager" explique Laurent Cnudde le responsable de la police municipale de Belfort "et puis nous sommes au cœur des événements sociaux ou festifs en vieille-ville. On peut intervenir très vite".

Dans l'escalier principal, une peinture a été conservée © Radio France - Emilie Pou

De nouveaux écrans pour le centre de supervision urbain

Le centre de supervision urbain lui aussi a été déménagé dans une grande salle ultra moderne. Sur un immense mur s'étalent les écrans vidéos où sont analysées les images des 100 caméras de vidéo-surveillance de la ville par un opérateur présent 24 heures sur 24. Un autre se trouve juste à côté pour regarder les images du domaine publique c'est à dire la vidéo-surveillance des parkings souterrains de la ville.