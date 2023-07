La police municipale de Béziers est mise à l'honneur en ce 14 juillet. Cinquante d'entre eux vont défiler à pied et en chantant, en voiture ou à moto, sur les allées Paul Riquet. Ils ne seront pas les seuls puisque les pompiers, les gendarmes, la police nationale, notamment, seront à leur côté. L'idée a été lancée en 2022 par Robert Ménard qui souhaitait, à l'époque, valoriser les forces de l'ordre et de secours du Biterrois.

Le défilé a donc été reconduit ce vendredi. Ils seront 280 au total à descendre les 400 mètres des allées dés 10h30 avec le passage d'un avion de la marine nationale avant le défilé des anciens combattants, le centre pénitentiaire, la sécurité civile (voir programme en contrebas).

Les policiers municipaux seront les plus nombreux. Il y a eu engouement exceptionnel dans le service, assure Fabrice Cantele le patron de la police municipale. Plus d'un agent sur deux s'est porté volontaire pour marcher au pas. "Nous avons été contraints de refuser des demandes. En toute humilité, je ne suis pas surpris de cette mobilisation. J'ai l'habitude d'avoir des fonctionnaires relativement unis. On a un esprit corps très développé avec une fibre patriotique particulièrement marquée."

Rémi, ancien gendarme pendant 10 ans, ne cache pas sa fierté de défiler ce vendredi. Il est policier municipal depuis plus de 20 ans dont deux à Béziers. Il fait partie des volontaires : "C'est essentiel de mettre en avant notre corps de métier. Surtout en cette période. La police municipale est là pour assurer la tranquillité, la salubrité publique, suppléer la police nationale avec les difficultés d'effectif qu'elle rencontre aujourd'hui. Et puis, c'est l'occasion montrer que la police municipale sait aussi défiler et que c'est un corps professionnel".

L'été 2022, jusqu'à 300 personnes ont descendu les allées Paul Riquet. Christina, 11 ans de métier, a intégré la police municipale de Béziers il y a neuf mois. "Voilà deux mois qu'on s'entraîne, à raison d'un à deux entrainements par semaine, sur nos heures de travail et sur nos repos. C'est un honneur de mettre en avant mon métier et ma nouvelle ville."

Trouver le bon rythme, avoir le ton juste, voilà qui n'est pas donné à tous. Si la police municipale est composée d'anciens militaires, trouver le pas, n'a pas été une contrainte pour autant pour les autres. Julien est un ancien mécanicien d'hélicoptère de l'armée. Le chant, il connaît. C'est lui qui donne le tempo. Il est policier municipal depuis huit ans. "L'équipe s'est bien investie. Ce n'était pas gagné. Évidemment, c'est plus contraignant pour ceux qui n'ont pas fait l'armée. Mais sincèrement, il y a eu un énorme travail et le rendu est de qualité".

Ordre de passage du défilé vendredi 14 juillet 2023

Passage aérien d’un avion de la Marine nationale avec XINGU de la flottille 28 F

Gendarmerie Nationale (nombre d'effectifs à pied : 14 )

Centre pénitentiaire (nombre d'effectifs à pied : 20 surveillants)

Préparation militaire marine (nombre d'effectifs à pied : 28)

Protection civile (nombre d'effectifs à pied : 20)

Pompiers (quatre véhicules)

Porte-drapeau des anciens combattants (nombre d'effectifs à pied : 20 )

Les opérations extérieures militaires extérieures ( OPEX ) : (nombre d'effectifs à pied : 5)

) : (nombre d'effectifs à pied : 5) Souvenir français de Saint-Chinian (

Police nationale (8

Police municipale (nombre d'effectif à pied : 40 et une dizaine en voitures et à motos)

la Lyre Biterroise sera représentée par 40 musiciens et chef d'orchestre (en statique au niveau de l’Arlésienne).

