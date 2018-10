Bordeaux, France

Norbert Fradin le créateur du Musée Mer Marine de Bordeaux a qualifié ce lundi matin, l'ouverture de cette première exposition de "moment magique", un peu plus de trois mois après le faux-départ du mois de juin et l'annulation de l'exposition Claude Monet, dans ce nouveau lieu culturel installé aux Bassins à Flots. 120 photos sous le titre "Sous les mers" sont proposées, jusqu'au 30 avril, en partenariat avec National Geographic. Ces clichés sont signés du Français David Doubilet, photographe sous-marin professionnel et pour le magazine depuis 1971, et du Canadien Paul Nicklen, présenté comme le maître de la banquise.

Une première expo photo en attendant l'ouverture complète du Musée Mer Marine de Bordeaux au printemps © Radio France -

C'est la première exposition proposée par le Musée Mer Marine de Bordeaux après l'annulation de l'expo Monnet © Radio France -

Norbert Fradin le créateur du Musée Mer Marine dans la salle d'exposition temporaire © Radio France - Stéphanie Brossard

La beauté des fonds marins mais aussi la cruauté des hommes comme au Japon avec cette photo d'une chasse aux dauphins © Radio France -

L'exposition National Geographic se poursuit jusqu'au 30 avril © Radio France

Il s'agit d'initier le public à la beauté mais surtout à la fragilité des océans et de notre planète, comme l'explique Gabriel Joseph-Dezaize, le rédacteur en chef de National Geographic France. "On a une seule planète et pour la protéger, il faut la comprendre. Alors pour marquer les esprits, quoi de mieux que de montrer des photos spectaculaires, pour dire, regardez-bien et préservez cette beauté, et pensez-y quand vous jetez un gobelet en plastique qui va se retrouver dans les intestins des animaux sous-marins".

Le Musée Mer Marine de Bordeaux doit ouvrir complètement (avec les salles permanentes consacrée en particulier à l'histoire de la navigation et aux recherches scientifiques en lien avec l'océan) en mai ou juin 2019, selon Norbert Fradin.