PHOTOS : La réplique du premier bateau à avoir fait le tour du monde à Saint-Malo

Manquez-vous d'idées de sortie en Ille-et-Vilaine, pendant ces vacances d'été ? En voici une : la visite de la réplique de la Nao Victoria, à Saint-Malo. Ce bateau légendaire est le premier à avoir fait le tour du monde, entre 1519 et 1522. Il faisait partie de la flotte menée par l'explorateur Fernand de Magellan.

500 ans après cet exploit, sa réplique, construite en 1992, est amarrée au Quai Saint-Louis de Saint-Malo jusqu'au dimanche 31 juillet 2022. Vous pouvez le visiter tous les jours, gratuitement, de 10h à 13h et de 15h à 21h. Vous y découvrirez les conditions dans lesquelles vivaient les marins de l'époque...

Des conditions spartiates

Les marins dormaient dehors, sur le pont, sur des nattes posées à même le sol. Seul le capitaine avait une chambre. Les cales étaient réservées aux animaux et au vin, très important à l'époque. "Les marins partaient avec de l'eau mais elle n'était plus bonne rapidement après le départ, explique Lydia, une visiteuse originaire du Portugal, pays pionnier de l'exploration en mer. Ils prenaient aussi avec eux des fruits, mais ces derniers ne se gardaient pas longtemps. Alors ils mangeaient beaucoup de légumineuses."

"Partir en mer avec un truc pareil... Moi je leur laisse !", Jany, un ancien marin

"Partir en mer avec un truc pareil... Moi je leur laisse !", rit Jany, un ancien marin venu visiter la reproduction. "Vu la forme de la coque, ils devaient souvent être au bord du bastingage", enchérit Philippe, l'un de ses amis marins originaire de Saint-Malo, en faisant mine de se pencher vers la mer pour vomir. Outre ces conditions difficiles, la traversée était dangereuse : seuls 18 des 250 marins sont revenus à Séville. Fernand de Magellan lui-même est mort pendant le périple qui a duré trois ans.

Une expédition légendaire

Julie, une Bretonne qui a vogué sur le voilier de ses parents pendant toute son enfance, ne voulait pas louper le bateau. "Je voulais montrer à ma fille de 4 ans le navire qui a fait le premier tour du monde, sourit la jeune femme de 34 ans. Elle m'a dit qu'elle voulait bien, seulement s'il n'y avait pas de pirate ! "

À l'époque, la flotte de Magellan est partie de Séville pour aller dans les îles du Pacifique. Elle est descendue, a longé l'Amérique du Sud, découvert, tout au sud, ce qu'on appelle aujourd'hui "le détroit de Magellan", a fait route vers les Philippines puis vers l'Afrique en passant par le détroit de Gibraltar, avant de revenir à Séville. "C'était un peu comme la première fois qu'on est allé sur la lune, compare Marina Quesada, l'une des guides. Pour la première fois, des marins ont fait l'expérience que la Terre était bien ronde."

Pourquoi ont-ils entrepris cette expédition ? Pour acheter des épices : du poivre, de la cannelle, de la noix de muscade, des clous de girofle. "Les épices valaient plus que l'or, poursuit l'Espagnol, parce qu'elles étaient loin et rares. On s'en servait pour la cuisine, les parfums mais pas que... Avec une poignée de poivre, vous pouviez acheter une maison !"

Naviguer au XXIe siècle

Aujourd'hui, la réplique fait le tour du monde pour transmettre cette histoire. Une dizaine de bénévoles font partie de l'équipage. Les voiles et le système de gouvernail sont les mêmes qu'au XVIe siècle. "Et c'est très difficile à manier, témoigne Marina Quesada. On a juste ajouté des moteurs, des radars et le GPS." Les marins ne dorment pas sur le pont mais dans des couchettes installées dans les cales.

Du poivre, de la cannelle, des noix de muscade et des clous de girofle : l'or du XVIe siècle © Radio France - Clara GUICHON

Le tracé de l'expédition © Radio France - Clara GUICHON

Sur le pont © Radio France - Clara GUICHON

Que mangeait les marins de l'époque ? © Radio France - Clara GUICHON