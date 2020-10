PHOTOS - La réserve naturelle du Val-Suzon se pare de tricots roses pour la prévention du cancer du sein

La forêt a enfin revêtu ses habits d'automne, et l'eau coule à nouveau dans la rivière du Val-Suzon. Une réserve naturelle régionale, classée forêt d'exception, qui accueille depuis ce weekend une exposition spectaculaire puisque des tricots roses entourent désormais plusieurs arbres de la forêt. C'est ce que peuvent découvrir les promeneurs qui vont se rendre dans le secteur, au départ du parking de Jouvence, point d'accueil du secteur.

La forêt du Val-Suzon avec ses tricots roses pour mettre en lumière la prévention contre le cancer du sein. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une exposition pour parler de la prévention contre le cancer du sein

Une initiative menée conjointement par le Pays-Seine-et-Tilles, l'ONF et la Ligue contre le cancer, qui ont lancé ensemble un appel sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois auprès des tricoteuses/eurs bénévoles. "Le résultat est spectaculaire", pour Catherine Louis, maire de Val-Suzon, "avec plus de cinq-cents tricots ou crochets réalisés et accrochés ce dimanche et lundi".

Accrochage ce lundi matin pour les organisatrices de cette exposition de tricots roses dans la forêt du Val-Suzon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Accrocher l’œil et parler prévention

Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre d'un Contrat local de santé du Pays Seine-et-Tilles, c'est aussi et avant tout un moyen de rappeler un message primordial, poursuit Elise Bourgueil, animatrice du CLS, "c'est un message de prévention surtout dans le contexte actuel, car les gens sont très préoccupés par la crise sanitaire et la covid mais il ne faut pas oublier la nécessité d'aller se faire dépister."

La forêt du Val-Suzon, accueille ses tricots roses jusqu'à la fin d'Octobre rose. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un lieu hautement symbolique

Et si la forêt a été choisie pour accueillir cette exposition, ce n'est pas anodin pour Marlène Tréca, la conservatrice de la réserve naturelle régionale du Val Suzon, "le lien avec la forêt pour les gens qui sont malades c'est un lien important , c'est hautement symbolique". Une exposition d'autant plus symbolique que le cancer a touché l'une de ses collègues et amies, également partie prenante dans l'organisation.

De gauche à droite, Véronique Micard, animatrice à l'ONF et sa collègue Marlène Tréca, conservatrice de la réserve naturelle régionale du Val Suzon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Alors, être là, ensemble, pour voir ces arbres emmaillotés de rose, c'est une première victoire, sourit sa collègue Véronique Micard. "J'ai eu un cancer du sein l'année dernière avec tout ce qui va avec, chirurgie, chimio, rayons, les traitements et Marlène m'a beaucoup accompagnée dans cette épreuve, forcément je suis émue."

"Faites vous dépister mesdames! Il y a un après cancer parce que c'est un cadeau la vie !" - Véronique Micard, en rémission

Celle qui est animatrice dans cette réserve naturelle pour l'ONF, souligne tous les bienfaits qu'elle a pu trouver en forêt, "durant ma maladie j'allais me promener quasiment tous les jours en forêt et je ne serai pas aussi en forme si je ne l'avais pas fait, d'ailleurs je continue à aller me balader dans la nature." Une exposition qui se voit et qui permet de sensibiliser le public à l'importance du dépistage, "il faut être suivi, j'ai eu la chance d'être prise à temps, alors mesdames faites vous dépister c'est trop important."

Des tricots roses en pleine nature pour rendre visible tous ces combats contre le cancer et aider les malades à se sentir moins seule mais aussi se faire du bien conclut Marlène Tréca, "il y a un aspect artistique, en pleine nature qu'on aime beaucoup et puis le beau ça fait du bien aussi."

→ Retrouvez nos reportages et interviews dans la matinale ce mardi 6 octobre 2020, sur les ondes de de France Bleu Bourgogne.

Une exposition à découvrir jusqu'à la fin du mois, parking de Jouvence au Val-Suzon. Pour les rendez-vous d'Octobre rose c'est ici. En revanche la journée d'animations prévue au Val-Suzon, ce samedi 10/10, a dû être annulée pour cause de covid mais devrait être reportée à l'an prochain.