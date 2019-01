[PHOTOS] La folle qualification de l'AS Vitré en 8ème de Coupe de France

Grosse performance de l'AS Vitré, club de N2, 4ème division ce jeudi soir face au Havre, club de Ligue 2 lors des 16es de finale de Coupe de France. Le club brétilien surclasse le club normand 3-0 et file en 8e de finale pour la 3ème fois de son histoire. Retour en photos et vidéos.

Vitré, France

De nombreux supporters vitréens se sont déplacés ce jeudi soir, malgré le froid, pour voir leur équipe affronter un gros du championnat de Ligue 2, le Havre, pour une place en 8ème de finale de Coupe de France. Et ils ont bien fait.

Les vingts premières minutes sont à l'avantage des visiteurs, qui se créent quelques occasions mais le portier Vitréen, Kévin Aubeneau, parvient à toutes les détourner.

Ouverture du score pour Vitré

Il faut attendre la 34ème minute pour voir une perle de coup-franc de Jordan Lebacle. Sa frappe du droit, limpide, vient se loger tout droit dans la lucarne gauche d'Arnaud Balijon, le gardien Havrais. L'AS Vitré mène 1 à 0 et le milieu de terrain Vitréen fait exploser le kop juste avant la pause. Ce kop, composé de 150 à 200 supporters, regroupés dans la tribune en face de celle d'honneur font jaillir leur bonheur : ils agitent leur écharpes, font tourner leur maillot en l'air et font entendre leurs tape-tape.

Une première mi-temps très sereine de la part des hommes de Michel Sorin © Radio France - Alexandre Frémont

Et un, et deux, et trois zéro

La seconde période est à peine repartie que les Vitréens plantent un nouveau but par l'intermédiaire d'Eliott Sorin, à la 48ème minute de jeu. Incroyable coup de tonnerre au Stade Municipal de Vitré. Le club de National 2 mène 2-0 face à l'ogre de Ligue 2, Le Havre. Match parfait pour Michel Sorin et les siens.

Et avant l'heure de jeu, un troisième but met fin définitivement aux chances des Havrais. Marwane Elaz se met sur son bon pied et frappe à l'entrée de la surface de réparation du Havre. Son tir vient mourir dans le petit filet gauche de Balijon. Le portier normand va chercher le ballon dans ses propres filets pour la troisième fois ce jeudi soir. Difficile de retenir le kop et les supporters brétiliens à ce moment-là. C'est juste dingue, l'ambiance est à la fête.

Au coup de sifflet final, le stade explose de joie. Les joueurs aussi. Le club se qualifie pour la troisième fois de son histoire pour les 8èmes de finale de Coupe de France.

Les supporters du kop en face de la tribune d'honneur ont chanté toute la rencontre pour encourager leur équipe © Radio France - Alexandre Frémont

La joie immense des supporters

"Je suis habitant de Vitré depuis des années et supporter de l'AS Vitré. J'attends ça depuis 10 ans cette qualification ! C'est incroyable", glisse Vincent, écharpe et casquette sang et or vissée sur la tête. "J'ai pris deux jours de congés exprès pour faire la fête jusqu'à lundi !" continue-t-il.

"Tout le monde a bien joué, juge un autre. Pierre Duval au milieu, le gardien a été parfait, Lebacle, son coup-franc il est magique et puis Marwane (Elaz, NDLR) a fait parler sa technique et ça a payé. Je suis aux anges", raconte cet autre jeune supporter.

En voyant le match, certains se demandent quelle équipe était celle de Ligue 2 ce jeudi soir. Une vanne qui fait sourire le milieu de terrain Pierre Duval : "Le principal c'est qu'on leur a donné du plaisir et on se qualifie alors quoi de mieux !"

Devant les vestiaires, trois petites supportrices attendent désespérément un maillot de leurs idoles d'un soir. "Moi je veux celui de Willy (Barru, NDLR), c'est mon joueur préféré", lance Léna. "Moi, n'importe je les aime tous", sourit Elina. Elles finissent par avoir des chasubles de la compétition, ce qui n'est pas si mal comme cadeau. Elles repasseront au prochain tour.

Dans le vestiaire en fin de match, les Vitréens, eux, jubilent. Ils réalisent l'exploit de ces 16èmes de finale de Coupe de France en faisant tomber un gros de Ligue 2.

Les joueurs savourent en fin de match © Radio France - Alexandre Frémont

Le Chalala des joueurs de l'AS Vitré dans les vestiaires en fin de match :

Réaction du coach de Vitré, Michel Sorin :

La réaction de Vincent Guilbault, le défenseur droit de l'AS Vitré :

Lyon Duchère en 8ème de finale

Le tirage au sort de ces 8ème de finale met Lyon Duchère, club de N1, sur la route de ces Vitréens. Un match qui se disputera, sauf rebondissement, une nouvelle fois au Stade Municipal de Vitré les 5 et 6 février prochain. On a hâte.