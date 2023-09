PHOTOS - La solidarité s'organise à Quimper pour venir en aide au Maroc

Le terrible tremblement de terre qui a touché le Maroc vendredi 8 septembre a fait de très lourds dégâts, humains et matériels. À Quimper, la communauté marocaine et, plus globalement, les associations d'entraide, s'organisent pour envoyer de l'aide humanitaire.

Une collecte de fonds aura lieu ce dimanche devant la Maison pour tous de Penhars avec l'aide des boucheries et d'une boulangerie © Radio France - Thomas Biet

Notamment dans les quartiers de Kermoysan et Penhars, où se trouvent la mosquée de Quimper et la Maison pour tous (MPT). Des collectes de fonds auront lieu à la mosquée les deux prochains vendredis ainsi que devant la Maison pour tous, dimanche à partir de 10h.

Les commerçants mobilisés

Deux boucheries du quartier (La Boucherie Quimpéroise et la Boucherie Al An'am) fourniront de la viande et la boulangerie Le Fournil de Penhars mettra du pain à disposition gratuitement pour vendre des kebabs. "On les côtoie tous les jours, c'est logique de les aider, on fait ce qu'on peut à notre échelle, on est solidaire aussi, c'est normal" témoigne Guillaume, le patron de la boulangerie.

Des images impressionnantes

Ahmed Karama, président de la Maison pour tous et secrétaire de l'Amicale des travailleurs marocains espère pouvoir envoyer rapidement de l'aide sur place : "L'idée est d'aller sur place, avec un transport ou de le suivre, pour répondre aux besoins des populations, notamment dans les villages isolés, aujourd'hui inaccessibles". Plusieurs de ses proches sont à Marrakech, tous vont bien, mais ils racontent "la peur et la psychose ; les animaux qui se comportent bizarrement et le bruit sourd impressionnant du séisme".

Des médecins acheminés en moto-cross

La frayeur aussi pour Catherine dont la fille et le beau-fils sont actuellement dans la région de Marrakech. Lui est berbère et retournait voir sa famille par surprise. Là-encore, fort heureusement, tout le monde va bien parmi ses proches, mais les images qu'il nous a transmises via Catherine sont impressionnantes. "Je pense que leur retour va être compliqué, émotionnellement" souffle Catherine. En attendant, Nabil son genre, monte les médecins en moto-cross dans les villages encore partiellement inaccessibles.

"On va faire le tour de nos garages et donner ce qu'on peut"

La solidarité s'organise aussi autour du bar "Le Terminal" où se sont réunis les responsables associatifs. "Ils ont l'habitude de venir ici, on s'est proposé d'aider, on va verser ce qu'on peut et on va faire le tour de nos garages pour voir si on peut donner des toiles de tente, des couvertures, c'est un drame terrible, ça nous touche aussi" explique Frédérique, la gérante fière de la grande solidarité dans tout le quartier. Le bar a d'ailleurs lancé une cagnotte Leetchi en ligne.