PHOTOS - la source de la Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse, baromètre de la sécheresse

Pas besoin de longs discours. Il suffit de quelques clichés, dont certains pris au milieu de la rivière, pour attester de l'avancée de la sécheresse en Vaucluse. La source de la Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse offre un visage très inquiétant pour un mois de mai. Le débit enregistré par Hydroréel -le serveur de données hydrométriques en temps réel- affiche 10,1 M3 par seconde, en chute libre depuis la mi-mai ! Un tél débit s'observe généralement au cœur de l'été. Il devrait approcher les 22 M3 par seconde en cette période.

Un niveau très inquiétant à l'approche de l'été

Le niveau de la célèbre fontaine, première exsurgence de France par son débit (630 millions de M3 par an), se mesure à partir du point 0 du "Sorgomètre" installé dans le gouffre même. à 84,45 mètres au dessus du niveau de la mer. Il indique aujourd'hui 0.90 mètre ; il faudrait qu'il soit 20 mètres plus haut pour voir la fontaine jaillir : un spectacle toujours très prisé des vauclusiens et des milliers de touristes qui font le déplacement jusqu'à Fontaine-de-Vaucluse. La situation actuelle est peut-être "spectaculaire" comme on l'entend sur place mais elle doit surtout nous alerter sur les dangers à venir...

Il faut franchir la barrière interdite et descendre bien bas... © Radio France - Daniel Morin

... pour approcher la source de la Sorgue... © Radio France - Daniel Morin

... 20 mètres plus haut, la Sorgue n'est que rochers et herbes folles... © Radio France - Daniel Morin

... un spectacle "lunaire" pour les vauclusiens amoureux de "leur" Sorgue... © Radio France - Daniel Morin