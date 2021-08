PHOTOS - La vaccination ne prend pas de vacances au camping de l'Espiguette

Une matinée normale au camping de l'Espiguette au Grau-du-Roi qui affiche complet. Pour certains vacanciers pourtant, cette journée est particulière. Ils vont se faire vacciner contre le Covid dans le centre itinérant mis en place par la Croix-Rouge. A l'intérieur d'un dojo désaffecté, une table pour accueillir les volontaires, une tente et des chaises pour patienter après la vaccination. C'est Laurie Pastor qui coordonne cette opération "Proxivaccin Campings" initiée par la Région Occitanie avec l'ARS et la fédération de l'hôtellerie de plein air. "L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se lever trop tôt, ça se fait dans une ambiance familiale et détendue." Ce vendredi matin, c'était plus d'une trentaine de personnes qui s'étaient inscrites pour se faire vacciner. "C'est exactement pareil que dans un centre "en dur". On passe par l'entretien médical, on va voir l'infirmière et après on a un quart d'heure ou une demi-heure d'attente. On est sur du Moderna, c'est plus simple dans ce type de structure."

Des centres itinérants dans les quatre départements du littoral d'Occitanie

Cette campagne de vaccination a lieu jusque fin septembre dans les quatre départements du littoral de la région Occitanie. "On commence dans les campings du littoral et on souhaite l'étendre ensuite dans l'arrière-pays précise Catherine Choma, directrice de la santé publique à l'ARS Occitanie. Cette opération permet de toucher les personnes qui sont en vacances et ne se déplacent pas obligatoirement dans les centres de vaccination." "Il y a toujours un effet mimétisme quand vous voyez vos voisins du camping se faire vacciner renchérit Julie Delalonde, conseillère régionale.Le fait que ce centre soit à la porte des vacanciers, ça a un effet incitatif. Ca permet aussi aux professionnels qui travaillent dans les campings de se faire vacciner sur place."

"Il faut être constructif"

Gilles Rigole est le représentant dans le Gard de la fédération de l'hôtellerie de plein air. Il estime cette campagne nécessaire. "Ca fait deux ans qu'on subit cette crise sanitaire. Depuis 2020, on a énormément souffert, aujourd'hui, il faut être constructif et intelligent. Le gouvernement donne ses directives, évidemment que pour certains établissements, c'est compliqué de mettre tout ça en place. Au niveau de la fréquentation, ce sont deux années difficiles. Le passe doit déclencher les déplacements des étrangers, on constate d'ailleurs qu'ils le présentent de façon naturelle. Finalement, c'est plutôt un mal pour un bien. Il faut le voir comme ça." Cette campagne permet aussi aux saisonniers de se faire vacciner sur place. Ils devront avoir un schéma vaccinal complet pour pouvoir travailler au 31 août. "_C'est à nous de faire preuve de pédagogie car finalement il n'y aura pas de retenue de salaire comme cela avait été envisagé il y a quelques jours. Ca détend donc les relations entre les directions et les équipes de saisonniers. Fatalement, il restera des réfractaires. On verra ce qu'on fait en septembre parce qu'_on ne va peut-être pas pouvoir tous les garder s'ils ne souhaitent pas rentrer dans le processus."

"Pas obligés, mais forcés"

Et les vacanciers ? La plupart de ceux qui s'étaient inscrits ce vendredi étaient au départ contre la vaccination. "Je viens parce que toutes les portes vont se fermer confie Pierrette. Mon mari va aux courses camarguaises, moi je ne peux plus y aller. Je viens par obligation." Pas convaincu non plus, Bruno. "Je viens pour ma femme parce qu'elle dit que si on n'est pas vacciné, on ne pourra plus aller nulle part. On n'a pas le choix. On n'est pas obligé de le faire mais on est forcé. On est obligé de passer par là." Etre vacciné, permet de se protéger mais aussi de protéger les autres. "J'ai vacciné des populations à risque dans des EHPAD au début de l'épidémie confie Stéphanie Bouduri, l'infirmière de la Croix-Rouge. C'était d'utilité publique par rapport à ce qu'il y a eu. Quand faut y aller, faut y aller." Avec "Proxivaccin Campings", ce sont toutes les personnes à partir de 12 ans résidant dans le camping ou les employés qui peuvent se faire vacciner, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième injection. Il faut s'inscrire directement auprès du camping.

Le même protocole que dans un centre "en dur" © Radio France - Sylvie Duchesne