PHOTOS - La vie à bord du bateau de la Corsica Linéa à Marseille qui accueille 700 réfugiés ukrainiens

France Bleu Provence monte à bord du "Méditerranée". Le bateau de la Corsica Linéa, à quai à Marseille, accueille depuis un mois des réfugiés ukrainiens. Ils sont actuellement 700, essentiellement des femmes, dont un tiers d'enfants. A bord 80 marins gèrent le navire et le quotidien des passagers : repas et logement. Des offres d'emploi sont également proposés aux réfugiés ainsi qu'un suivi médical et psychologique. Les premiers enfants ukrainiens vont à l'école depuis lundi.

Au niveau du Pont 8 les familles se retrouvent dans la journée. © Radio France - Camille Payan

Le bateau a été totalement transformé et adapté pour les réfugiés : il y a une crèche, un guichet de banque, un guichet pole emploi. Les repas sont servis trois fois par jour et la cuisine est aussi faite de spécialités ukrainiennes. Depuis un mois les femmes et leurs enfants tentent de retrouver un peu de sérénité après avoir fui leur pays en guerre.

Des dessins d'enfants décorent le bateau. © Radio France - Camille Payan

Des ballons aux couleurs de l'Ukraine sont accrochés un peu partout sur le bateau. © Radio France - Camille Payan

Une crèche a été ouverte pour les enfants au niveau du Pont 8. © Radio France - Camille Payan

Les enfants se retrouvent pour jouer au tennis de table. © Radio France - Camille Payan

Des ukrainiennes s'occupent du linge et le font sécher sur le pont du bateau. © Radio France - Camille Payan

Ce mercredi matin France Bleu Provence est en direct du Pont 8 du Méditerranée à partir de 7h pour émission spéciale jusqu'à 9 heures avec de nombreux invités qui viendront raconter la vie des réfugiés sur ce bateau.