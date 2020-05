PHOTOS : la vie va reprendre autour du complexe thermal de la Léchère en Tarentaise

La Léchère, France

A partir de mardi l'hôtel, les appartements-hôtels, le restaurant et les SPA rouvrent.Pour les soins et les thermes il faut encore attendre, mais déjà tout est en place pour accueillir la clientèle d'affaire, les touristes et ceux qui viennent pour les soins de confort.