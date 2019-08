PHOTOS - La ville d’Avignon plongée dans le passé ce dimanche pour le 75 ème anniversaire de sa libération

Le 25 aout 1944 les troupes alliées libéraient la cité des papes. Pour cette commémoration exposition et parades de véhicules militaires et civils avec de nombreux figurants ont agrémenté la traditionnelle journée anniversaire conclue par un feu d'artifice et un bal-guinguette place de l'Horloge