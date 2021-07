PHOTOS - La Ville du Coteau inaugure une fresque en hommage au chef étoilé Pierre Troisgros

C'est certainement le chef ligérien le plus connu au monde. Une fresque en hommage à Pierre Troisgros a été inaugurée ce mardi au Coteau, dans la Loire. Un hommage de la mairie, qui voulait au départ honorer le cuisinier. Le projet avait d'ailleurs été lancé avant sa mort en septembre 2020. Depuis la peinture a été repensée et c'est donc un gigantesque portrait qui orne désormais un des murs de l'Espace des Marronniers, à deux pas de la mairie.

Un mois de travail à plein temps

"C'est beaucoup de travail", confie Alain Bernard, l'un des peintres, qui avec son collègue Gabriel Girerd forment le collectif roannais Ripped Paper. "En tout, ça représente 400 heures de travail à plein temps, et vu les dimensions du mur, on a utilisé des échafaudages roulants et une nacelle." Il faut dire que la fresque en impose : elle mesure huit mètres de hauteur et plus de 15 de large.

Alain Bernard et Gabriel Girerd, les deux peintres qui ont réalisé la fresque. © Radio France - Tommy Cattaneo.

De la malice dans le regard

"On reconnaît surtout ses yeux, parce qu'il avait des yeux malicieux comme ça", explique Robert Serol en contemplant la fresque. "Il avait beaucoup d'humour et de simplicité", enchaîne le vigneron de 81 ans, qui a très bien connu Pierre Troisgros et qui a travaillé avec lui pendant des années. "On cherchait à faire passer ce sentiment-là, sans trahir sa mémoire ou son œuvre", explique Gabriel Girerd. Une œuvre culinaire présente en fond de cette fresque, sur laquelle les deux peintres ont ajouté un saumon et des feuilles d'oseille, l'un des plats les plus connus de Pierre Troisgros.

Assez ému devant ce grand portrait, son fils Michel juge le résultat "remarquable". "J'invite les gens à prendre du recul pour apprécier la qualité du travail qui a été fait par les artistes, qui est la reproduction d'une petite photo, c'est périlleux comme travail."

Cette fresque, ce n'est qu'un juste retour des choses pour la maire de la commune. "Pierre est avant tout Costellois, certes Roannais et cuisinier de métier, mais il était attaché à sa ville", explique Sandra Creuzet. "Il déjeunait dans le centre, avait ses habitudes... Il était Costellois et il aimait le revendiquer." Il s'agit de la deuxième fresque du genre au Coteau, et quatre autres devraient suivre.