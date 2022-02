PHOTOS : La visite de la ministre des Sports en Creuse, les JO 2024 de Paris en ligne de mire

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, n'était pas à Pékin pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, ce vendredi 04 février. Elle était en Creuse pour visiter les infrastructures départementales qui serviront aux athlètes lors des JO 2024 à Paris. Suite à sa labellisation "Terre de Jeux" en 2020, la Creuse possède l'une des bases arrières des JO 2024 avec un centre de préparation dédié au VTT et une piste d'entraînement au milieu de la forêt de Chabrières.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu, en visite sur la piste de VTT de Guéret. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Lors de la visite du chantier du centre de préparation, la ministre a rappelé l'importance d'avoir des infrastructures, comme Tremplin Nature (anciennement Institut Régional de Formation Jeunesse et Sport) qui permettent aux jeunes élites de s'entraîner et étudier dans de bonnes conditions.

Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques en France dans deux ans, nous devons structurer l'accession du sport de haut niveau, c'est le cas ici avec Creuse Oxygène. Cet endroit, Tremplin Nature, a aussi cette vocation d'attirer du monde sur le territoire, grâce à ce bâtiment dédié à la fois au sport de haut niveau et au sport loisir et touristique. Roxana Maracineanu

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, visite le chantier du centre de préparation aux JO 2024, à Guéret. © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

Boycott des Jeux Olympiques de Pékin

Alors que le Canada et les Etats-Unis n'enverront aucun représentant en Chine, en défense des Droits de l'Homme, la France avait annoncé qu'elle ne boycotterait pas cette rencontre sportive. Pourtant, la ministre a décidé de se rendre en Creuse plutôt à Pékin pour la Cérémonie d'ouverture des Jeux. Mais selon Roxana Maracineanu, il n'y a pas de boycott français, elle a seulement des dossiers tout aussi important en France : "Le travail de mon ministère c'est très important pour le sport de haut niveau : les Jeux Olympiques et Paralympiques en particulier, mais le sport pour tous est aussi important. Et c'est ça que je suis venue illustrer en Creuse : le sport loisir, le sport détente et le sport santé pour tous les citoyens."

La ministre a aussi annoncé qu'elle serait la marraine officielle de l'IME pour qu'elle puisse obtenir le label Génération 2024. Un label qui permet de développer des projets avec le milieu sportif. © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

La semaine prochaine, la ministre des Sports sera à l'Assemblée Nationale pour défendre la Loi Sport, qui vise à inclure les personnes en situation de handicap par le sport. Cette loi prévoit notamment d'obliger les Instituts médico-éducatif (IME) à recruter un référent sport pour que ce public puisse aussi bénéficier d'entraînements sportifs adaptés. Elle s'est d'ailleurs rendue à l'IME de Grancher, à Guéret, première structure à mettre en place le dispositif gouvernemental "Savoir rouler à vélo". Roxana Maracineanu a pu remettre aux enfants présents leur attestation de réussite.